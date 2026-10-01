Dia e feriados de outubro de 2026 com datas e fatos importantes

O Brasil viverá um outubro de 2026 repleto de eventos marcantes, com as eleições gerais agendadas para os dias 1º e 29. Este mês será caracterizado por campanhas de conscientização, homenagens a figuras proeminentes da cultura e feriados significativos.

Campanha Outubro Rosa

O mês começa com o renomado Outubro Rosa, uma ação global que visa aumentar a conscientização sobre o câncer de mama. Lançada em 1986 nos Estados Unidos e introduzida no Brasil em 2002, esta campanha busca espalhar informações e fomentar a prevenção, além da detecção precoce da doença.

Feriados e Datas Comemorativas

No dia 12 de outubro, os brasileiros celebram o feriado em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Essa data, que neste ano será em uma segunda-feira, remete à descoberta da imagem da santa no século XVIII e é um momento importante para a peregrinação religiosa no país.

Outro momento de celebração no mês é o Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro. Esta data é uma oportunidade para reconhecer os esforços dos educadores que desempenham papel fundamental na formação de milhares de estudantes e para discutir a valorização da profissão e as condições de ensino no Brasil.

Datas Importantes do Mês

O dia 10 de outubro traz o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, um momento de reflexão sobre a proteção e prevenção da violência, um problema que preocupa a sociedade. Nesse mesmo dia, também se comemora o Dia das Crianças, uma data que se firmou culturalmente no Brasil e que possui forte apelo comercial.

Marcos Históricos nas Eleições

Em 2 de outubro, o Brasil completará 30 anos da adoção da urna eletrônica, uma modernização que revolucionou a maneira como o país realiza eleições. Desde sua introdução em 1996, essa tecnologia tem proporcionado um processo eleitoral mais eficiente e seguro.

Eventos Notáveis da História

O dia 23 de outubro será especial, pois comemoramos os 120 anos do voo do 14-Bis, feito por Alberto Santos Dumont, um verdadeiro marco para a aviação. Além disso, no dia 31 de outubro, será lembrado o 30º aniversário do trágico acidente com o voo TAM 402, que ocorreu durante a decolagem em São Paulo.

Reconhecimento de Ícones da Cultura

Outubro também será um mês para homenagear importantes figuras culturais, como Renato Russo, cuja morte completa 30 anos no dia 11, e Chuck Berry, que teria celebrado seu centenário em 18 de outubro. A arte brasileira também lembrará Di Cavalcanti, que faleceu há 50 anos, em 26 de outubro.

Aniversários da EBC

A Radioagência Nacional comemorará 22 anos de existência no dia 11 de outubro, enquanto a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) celebrará 19 anos no dia 24, reafirmando sua relevância na disseminação de informações e cultura no país.