Doação de sangue é liberada para pessoas com mais de 70 anos

A partir de quarta-feira (30), o Ministério da Saúde liberou a doação de sangue por pessoas com 70 anos ou mais, segundo a nova Portaria GM/MS 11.685/2026, divulgada em julho. Agora, indivíduos dessa faixa etária, que apresentem boas condições de saúde, podem se tornar doadores.

Para serem aceitos como doadores, os interessados devem passar por uma avaliação clínica que analisará sua aptidão para a doação. É importante que esses candidatos respeitem os intervalos e as frequências estipulados para sua faixa etária.

A atualização das normas tem como objetivo aumentar tanto o número de doadores quanto a segurança das transfusões, garantindo um controle rigoroso da rastreabilidade do sangue. O secretário de Atenção Especializada, Mozart Sales, enfatiza que essa iniciativa representa um avanço significativo na coleta de sangue no Brasil, reafirmando o compromisso com a saúde de doadores e receptores.

Além de incluir uma nova faixa etária, as novas regulamentações também aceleram o processo de doação para pessoas que realizaram procedimentos estéticos ou exames. Agora, após a realização dessas intervenções, é preciso esperar um intervalo de tempo reduzido para a doação, que varia entre sete dias e quatro meses, dependendo do tipo de procedimento. Especificamente, quem retirou piercings orais ou genitais deve aguardar quatro meses.

Outra importante mudança é a obrigatoriedade do teste de malária em todas as triagens. Com isso, o Brasil se torna pioneiro nessa abordagem. Este teste, que já identificava HIV e hepatites B e C, agora consegue detectar o parasita causador da malária, diminuindo o período de exclusão de doadores que se encontraram em áreas endêmicas de 12 meses para 30 dias.

Adoção de um novo sistema de identificação de bolsas e amostras, em conformidade com o padrão internacional ISBT 128, também foi implementada. Essa mudança oferece mais segurança nas etapas de coleta e transfusão. Para aumentar a disponibilidade de plaquetas, o prazo de validade do concentrado foi ampliado de cinco para sete dias, o que beneficiará especialmente pacientes em tratamento contra o câncer.

Dados sobre Doação de Sangue no Brasil

No ano de 2025, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou 3,26 milhões de coletas de sangue, o que resultou em uma taxa de doação de 15,29 por mil habitantes, a maior desde o início da pandemia. Isso indica uma recuperação nas doações após a queda acentuada em 2020.

Pessoas interessadas em se tornar doadoras precisam estar em boa saúde, pesar pelo menos 50 quilos, estar descansadas e bem alimentadas, além de apresentarem um documento oficial com foto, que pode ser digital. Aqueles a partir de 16 anos podem se inscrever, desde que tenham a autorização de seus responsáveis. A triagem de saúde é realizada no hemocentro, que também fornece informações sobre os horários de atendimento.