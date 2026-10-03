Documentos aceitos para votar nas eleições de 2026

No domingo, dia 4, um total de mais de 158 milhões de brasileiros terá a oportunidade de votar no primeiro turno das Eleições Gerais, que ocorrerão em 499 mil seções eleitorais. Para garantir o direito ao voto, é essencial apresentar um documento oficial que contenha fotografia.

Tipos de Documentos Aceitos

Os documentos aceitos para identificação dos eleitores incluem:

e-Título (com a foto do eleitor disponível no aplicativo)

carteira de identidade

identidade social

passaporte

carteira profissional reconhecida por lei

certificado de reservista

carteira de trabalho física

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

É importante destacar que mesmo documentos que estejam vencidos são válidos, desde que sirvam para identificar o eleitor adequadamente.

No entanto, certidões de nascimento ou casamento não podem ser utilizadas como forma de identificação durante a votação.

Votação sem o Título de Eleitor

Não é necessário apresentar o título de eleitor para efetuar o voto. Aceitam-se documentos oficiais com foto, tanto em formato digital quanto físico.

Quem decidir usar o e-Título deve assegurar que o aplicativo inclua uma imagem do eleitor, garantindo a aceitação da identificação.

Para mais informações:

>>> O que é permitido e o que é proibido no dia das eleições

>>> Como baixar e utilizar o e-Título para a votação

>>> Detalhes sobre a quantidade de candidatos e a ordem de votação