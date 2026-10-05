Dólar cai para R$ 5 e bolsa avança quase 8% após eleição

No mercado financeiro brasileiro, a reação foi notável nesta segunda-feira (5) após o primeiro turno das eleições presidenciais. O dólar fechou a R$ 5,0022, registrando uma queda significativa, enquanto o índice Ibovespa teve um aumento expressivo de quase 8%, ultrapassando a marca dos 200 mil pontos pela primeira vez.

A valorização dos ativos brasileiros ocorreu globalmente, refletindo uma percepção de diminuição do risco associado ao Brasil. Após os resultados que colocaram o senador Flávio Bolsonaro na dianteira em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o mercado encerrava o pregão com uma considerável valorização, preparando o terreno para o segundo turno, agendado para 25 de outubro.

Desempenho do Dólar

O dólar à vista apresentou uma queda de 4,12%, estabelecendo seu fechamento em R$ 5,0022, a menor cotação desde 21 de maio, quando esteve em R$ 5,0004. Na sexta-feira anterior (2), a moeda havia subido quase 1%, com fechamento a R$ 5,2175, enquanto os investidores esperavam ansiosamente pelos resultados eleitorais. Com essa nova desvalorização, o dólar acumula uma queda de 8,87% no ano.

Ibovespa em Alta Histórica

Por sua vez, o índice Ibovespa encerrou o dia em 207.190,44 pontos, o que representa uma alta de 7,85%. Durante a sessão, o índice alcançou uma máxima histórica de 209.605,70 pontos e uma mínima de 192.137,63 pontos. O desempenho positivo já havia se manifestado na sexta-feira, quando o índice avançou 2,63%. O volume financeiro, antes dos ajustes finais, somou R$ 97,58 bilhões, indicando uma movimentação intensa no mercado.

No cenário internacional, o ETF EWZ, que representa ações brasileiras na bolsa de Nova York, teve uma valorização de 12,57%, evidenciando o interesse dos investidores por ativos brasileiros.

Queda no Preço do Petróleo

Em contraste com a apreciação dos ativos brasileiros, o preço do petróleo registrou uma queda.

O preço do barril do petróleo Brent, referência global, recuou 1,89%, cotado a US$ 100,32, enquanto o WTI, referência norte-americana, viu seu preço diminuir 1,84%, fechando a US$ 89,43 por barril. As bolsas asiáticas começaram a semana em alta, impulsionadas pela expectativa de possíveis pausas nos aumentos das taxas de juros nos Estados Unidos, enquanto os índices de Nova York apresentavam movimentações em baixa antes da abertura.