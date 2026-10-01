Dólar cai para R$ 5,17 com recuo de 0,15% em setembro

No encerramento de setembro, a moeda americana apresentou uma queda relevante, fechando a R$ 5,17, o que representa uma diminuição de 0,76% em relação ao dia anterior. Com isso, o dólar acumulou uma desvalorização de 0,15% ao longo do mês. Já no terceiro trimestre, houve um leve aumento de 0,23%, enquanto desde o início do ano, a moeda passou por uma queda total de 5,75%.

Desempenho da Bolsa

O índice da bolsa brasileira, Ibovespa, teve um desempenho positivo nesse último pregão, subindo 1,37% e fechando em 186.340,46 pontos. Ao longo do mês de setembro, o índice acumulou um crescimento de 5,03% e avançou 8,32% no terceiro trimestre. O resultado de janeiro a setembro de 2026 mostra uma valorização de 15,65%.

Fatores que Influenciaram o Mercado

A movimentação do mercado foi favorecida pela divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos, que vieram abaixo do esperado, reduzindo a probabilidade de um novo aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve. Essas informações foram cruciais para aliviar a pressão sobre os ativos de risco, além de garantir um fluxo de capital estrangeiro favorável, com R$ 9,569 bilhões em entradas até 28 de setembro.

Mercado de Petróleo

O setor de petróleo também teve alta, com o tipo Brent subindo 1,94%, fechando a US$ 98,03 por barril, enquanto o WTI aumentou 1,16%, alcançando US$ 90,42 por barril. As tensões geopolíticas no Oriente Médio, especialmente no Estreito de Ormuz e possíveis restrições às exportações de diesel pelos Estados Unidos, continuam a afetar os preços do petróleo.

Panorama Geral

Embora fatores eleitorais tenham influenciado o ambiente econômico no Brasil, as pesquisas não tiveram um impacto direto nas operações do dia. O real se destacou positivamente em comparação a outras moedas da América Latina, atraindo investidores em busca de oportunidades nos ativos locais.