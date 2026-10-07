Dólar retoma R$ 5 com fatores externos e ajuste eleitoral

Hoje, 7 de outubro, a volatilidade observada após o primeiro turno das eleições refletiu um ajuste no mercado financeiro brasileiro. O dólar, que ultrapassou a marca de R$ 5, encerrou o dia cotado a R$ 5,016, enquanto o Ibovespa caiu 0,74%, atingindo 204.302,33 pontos.

Movimentação do Dólar

Hoje, o dólar à vista subiu 0,83%, após encerrar o dia em citação máxima de R$ 5,017. Essa recuperação se deu após dois dias de desvalorização acumulada de 4,65%. Entretanto, ao longo da semana, a moeda ainda registra uma queda de 3,94%.

Em relação aos mercados internacionais, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a outras seis moedas, subiu 0,36%, chegando a 102,280, após atingir seu pico de 102,499. O aumento nas taxas dos Treasuries exerce uma pressão adicional sobre economias emergentes, como a brasileira.

Desempenho do Ibovespa

Após registrar uma valorização significativa nas sessões anteriores, o Ibovespa apresentou uma queda. Durante o pregão, o índice variou entre 204.176,12 e 206.877,47 pontos, com um volume financeiro atingindo R$ 57,2 bilhões. Apesar da retração de hoje, o índice soma um ganho de 9,64% no mês e 26,8% no ano de 2026.

Influências Externas e Commodities

As bolsas de valores globais também refletiram a tendência de queda, com o S&P 500, por exemplo, caindo 0,22%. Já os preços do petróleo, embora tenham mostrado uma leve perda de força, continuaram acima de US$ 100 por barril, o que sugere um aumento no interesse dos investidores em meio às tensões no Oriente Médio.

Em relação aos juros nos Estados Unidos, a ata da reunião de setembro do Federal Reserve apontou divergências sobre o aumento das taxas, que atualmente se encontram na faixa de 3,75% a 4%. A inflação continua a ser uma preocupação central para os responsáveis do banco central americano.