Douglas Ruas e Eduardo Paes vão ao 2º turno no Rio

Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) são os candidatos que avançaram para o segundo turno na disputa pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Conforme os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após as eleições do primeiro turno realizadas neste domingo (4), ambos se destacaram como os mais votados.

Com 49,27% dos votos válidos, Ruas somou 4.268.884 sufrágios. Por outro lado, Paes alcançou 42,76%, totalizando 3.704.372 votos.

Às 21h32, com 99,95% das urnas apuradas, ficou claro que nenhum dos candidatos obteve a maioria absoluta dos votos válidos, o que levou à decisão de um segundo turno, agendado para o dia 25 de outubro.

Os demais candidatos obtiveram as seguintes porcentagens de votos:

Garotinho (Republicanos): 3,17%

William Siri (PSOL): 2,71%

Coronel Busnello (Missão): 0,98%

André Marinho (Novo): 0,52%

Juliete (UP): 0,39%

Cyro Garcia (PSTU): 0,17%

Luan Monteiro (PCO): 0,03%

Ainda vale lembrar que o resultado só será oficialmente confirmado após a validação do TSE. Caso o tribunal decida anular os votos de Garotinho, Ruas poderá ser declarado vencedor já no primeiro turno.