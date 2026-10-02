Drone russo atinge escola em Kiev sem deixar feridos

Na capital ucraniana, Kiev, um ataque com drone realizado por forças russas atingiu uma escola na manhã desta quinta-feira (1º). Este incidente é parte de uma recente intensificação dos bombardeios na cidade, que tem enfrentado ameaças constantes à segurança de seus habitantes.

O prefeito Vitali Klitschko relatou que, no momento do ataque, crianças estavam abrigadas na escola, mas felizmente nenhuma delas se feriu. O ataque provocou um incêndio no local, e o Serviço Estatal de Emergências fez o registro do evento, divulgando imagens das equipes de resgate atuando entre os escombros e tentando controlar as chamas.

Esse evento se insere em uma série de ofensivas com drones em Kiev e em outras cidades ucranianas, evidenciando as dificuldades enfrentadas pelas Forças Armadas da Ucrânia em interceptar esses dispositivos, que têm sido utilizados em ataques quase contínuos.

No mesmo dia, um ataque aéreo também ocorreu em Odessa, cidade portuária situada no Mar Negro, deixando uma pessoa ferida, conforme as informações das autoridades locais. Serhiy Lysak, chefe da administração municipal, anunciou que a infraestrutura da cidade foi comprometida, embora não tenham sido fornecidos mais detalhes sobre o incidente.

Os ataques à Odessa e arredores têm sido frequentes, alinhados às estratégias russas que visam afetar as receitas de exportação da Ucrânia. A Rússia, por outro lado, afirma que seus alvos são exclusivamente de natureza militar, citando ataques a um centro de dados em Odessa e a um navio de carga no porto de Chornomorsk.