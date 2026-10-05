Eduardo Braide é eleito governador do Maranhão no primeiro turno

No último domingo (4), Eduardo Braide, do PSD, foi eleito novo governador do Maranhão, conseguindo a vitória no primeiro turno das eleições de 2026. Com 54,10% dos votos válidos, Braide totalizou 2.074.520 votos, conforme as informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até as 21h17, com 98,42% das urnas apuradas, a confirmação da vitória de Braide assegurou que não haveria necessidade de um segundo turno. Orleans Brandão, do MDB, ficou na segunda posição, com 34,68% dos votos, ou 1.329.874 eleitores.

A distribuição dos votos entre os outros candidatos foi a seguinte:

Felipe Camarão (PT) – 9,59%

Roberto Rocha (PRTB) – 1,27%

André Luís (Missão) – 0,20%

Saulo Arcangeli (PSTU) – 0,12%

Reginaldo Lima (PCB) – 0,03%

Dimas Cassimiro (PCO) – 0,01%

Após a eleição, Eduardo Braide expressou sua gratidão em suas redes sociais, enfatizando a responsabilidade que o cargo acarreta. “O Maranhão escolheu um novo caminho, e cabe a nós honrar cada voto, trabalhando para melhorar a vida das pessoas em todas as regiões do nosso estado”, disse ele.

Além disso, o governador eleito mencionou a importância de unir esforços e manter um diálogo aberto com a população. “Essa não é uma vitória de uma pessoa. É uma vitória de todos aqueles que acreditaram que é possível fazer mais pelo Maranhão. Vamos trabalhar para construir um Maranhão mais forte, desenvolvido e com mais oportunidades para todos”, acrescentou.

Concorreu ao governo do estado este ano, após dois mandatos como prefeito de São Luís, Braide viu as eleições para governador acontecerem ao mesmo tempo que a escolha dos representantes para a presidência, senado e deputados federal e estadual.