Elefante-marinho chama a atenção de banhistas no Rio

A Praia de São Conrado, situada na Zona Sul do Rio de Janeiro, recebeu uma visita inesperada na sexta-feira (2): um elefante-marinho. A aparição do mamífero gerou grande curiosidade, o que levou os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) a agir para assegurar tanto a segurança do animal quanto a das pessoas nas proximidades.

Para isso, os bombeiros utilizaram bandeiras roxas, as quais indicam a presença de animais marinhos, e orientaram os banhistas a manter uma distância segura do elefante-marinho. Essa precaução tem o intuito de evitar qualquer contato que pudesse causar estresse, especialmente se o animal estiver em estado debilitado ou doente. Além disso, a corporação acionou um órgão ambiental para que a situação do elefante-marinho fosse monitorada.

Em um comunicado, o CBMERJ ressaltou que não é adequado tocar, puxar ou tentar reintegrar o animal ao mar, uma vez que esses atos podem comprometer a avaliação e os cuidados necessários em casos de saúde comprometida. Os bombeiros também solicitaram que as pessoas evitassem fazer barulho ou formar aglomerações, além de não oferecerem alimentos ou água ao mamífero.

Esse episódio evidencia a importância de um cuidado especial em situações que envolvem a vida marinha, promovendo uma maior conscientização sobre a diversidade e a vulnerabilidade da fauna nas praias do Brasil.