Eleição ocorre normalmente sem interferência externa, afirma Marques

Eleição no Brasil se desenrola sem interferências, afirma presidente do TSE

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, declarou que as eleições deste domingo (4) estão ocorrendo de forma pacífica, sem a presença de interferências externas. Durante uma coletiva de imprensa, ele informou que não surgiram relatos significativos de problemas com as urnas eletrônicas.

Com o prazo para o fechamento da votação se aproximando, menos de três horas antes do encerramento, o presidente do TSE reforçou a tranquilidade do processo eleitoral, que se caracteriza por sua total transparência. Segundo Nunes Marques, “até agora, não temos indícios concretos de qualquer tipo de interferência internacional”.

Além disso, o diretor do TSE confirmou que a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) não identificaram ameaças externas ou relacionadas ao crime organizado durante as eleições. A preocupação com ataques utilizando deepfakes também foi resolvida, pois até o momento não houve ocorrências relevantes.

No entanto, 1.121 urnas foram substituídas, o que representa apenas 0,2% do total de 499.248 equipamentos utilizados. Nunes Marques destacou que não há votação manual ocorrendo no país e comentou que o estado do Paraná enfrentou dificuldades devido a fortes tempestades, resultando em quedas de energia em 140 municípios.

Sobre a criminalidade, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) relatou 313 crimes eleitorais e quatro crimes comuns até as 13h. Durante a operação das autoridades, foram apreendidos R$ 108 mil, quatro armamentos e 13 veículos, levando à detenção de quatro indivíduos. Minas Gerais registrou o maior número de ocorrências, com 43, seguido por Rio Grande do Sul com 36 e Sergipe com 26. A maioria das infrações está ligada a propaganda irregular e boca de urna.