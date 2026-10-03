Eleições no fim de semana terão chuva em grande parte do país

A expectativa para o final de semana que antecede as eleições no Brasil é de clima instável, com a previsão de chuvas fortes e risco de tempestades em várias partes do país. Essa informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na sexta-feira (2).

Alertas Meteorológicos

O Inmet emitiu um aviso vermelho para o sábado (3), indicando baixo risco devido a altos acumulados de chuva em Minas Gerais, especialmente na região sudeste, e no oeste do Rio de Janeiro. Além disso, um alerta laranja foi dado em diversas áreas, incluindo partes de São Paulo, Triângulo Mineiro, Minas Gerais e Espírito Santo, enfatizando potencial para tempestades. O domingo (4) trará um aumento na frequência das tempestades no Paraná, principalmente no oeste, que também está sob aviso vermelho.

Condições nas Regiões

Região Norte

Durante sábado, chuvas e trovoadas devem afetar o oeste e sul do Amazonas, enquanto chuvas isoladas aparecem nas demais áreas da região. As temperaturas estarão entre 22 °C e 36 °C. No domingo, as chuvas esparsas continuarão no centro e noroeste do Amazonas, e capitais como Boa Vista (RR) poderão registrar temperaturas de até 37 °C.

Região Nordeste

A previsão para o interior do Nordeste inclui chuvas isoladas e trovoadas, com um alerta amarelo para partes do Maranhão, Piauí e Bahia no sábado. No domingo, dia das eleições, muitas regiões terão céu limpo, mas ainda há possibilidade de chuvas isoladas. As temperaturas devem oscilar entre 22 °C e 39 °C.

Região Centro-Oeste

A maior parte da região Centro-Oeste deve enfrentar um clima instável, com chance de pancadas de chuva e temperaturas agradáveis. Os alertas amarelos apontam o risco de tempestades, principalmente no norte de Mato Grosso e no Distrito Federal. As temperaturas variam entre 19 °C e 31 °C.

Região Sudeste

O Sudeste passará por forte instabilidade climática, com chuvas intensas esperadas para a tarde de sábado. Juiz de Fora (MG) se destaca como uma das regiões mais afetadas, com aviso vermelho ativo. Apesar da previsão de chuvas, espera-se que no domingo São Paulo atinja até 27 °C.

Região Sul

No Sul do Brasil, chuvas começarão na manhã de sábado, com risco de tempestades durante a noite, especialmente no Paraná e no Rio Grande do Sul. Os avisos vermelhos e laranjas indicam a gravidade da situação, com mínimas de 10 °C a 15 °C e máximas não ultrapassando 26 °C, dependendo da localidade.

Expectativas para a Segunda-Feira

As incertezas climáticas devem persistir na segunda-feira (5), principalmente no Sul, e em partes do Sudeste e Centro-Oeste, ao passo que o Norte e Nordeste devem experimentar um tempo mais estável.

Dessa forma, os eleitores devem estar cientes das condições climáticas adversas durante o fim de semana de eleições em todo o Brasil, e recomenda-se cautela.