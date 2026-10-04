Eleitores devem escolher candidatos até as 17h

Neste domingo, 4 de outubro, cerca de 158.745.463 eleitores estão convocados a participar do primeiro turno das eleições gerais. As urnas estarão abertas até as 17h, horário de Brasília. A Justiça Eleitoral recomenda que os votantes levem anotações com os números dos candidatos para facilitar o processo de votação.

Acompanhando os horários

Os eleitores que chegarem aos locais de votação antes das 17h terão direito a votar, mesmo que se formem filas. Para garantir que todos possam exercer seu direito ao voto, serão distribuídas senhas.

Cargos em disputa

Os cidadãos poderão escolher até seis candidatos para ocupar diferentes cargos, que são:

Deputado federal (4 dígitos)

Deputado estadual ou distrital (5 dígitos)

Primeiro senador (3 dígitos)

Segundo senador (3 dígitos)

Governador (2 dígitos)

Presidente da República (2 dígitos)

O principal objetivo dessas eleições é definir a nova composição dos poderes Executivo e Legislativo, tanto em nível federal quanto estadual.

Possibilidade de segundo turno

Se for necessário, o segundo turno para as eleições de presidente e governadores está previsto para o dia 25 de outubro.