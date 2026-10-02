Embraer registra aumento de 6% nas entregas no terceiro trimestre

No terceiro trimestre de 2026, a Embraer registrou um aumento de 6% nas entregas de aeronaves, totalizando 66 unidades em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Das aeronaves entregues, a maior parte pertence ao segmento de aviação executiva, com 41 unidades, que incluem modelos bem conhecidos, como o Phenom 300, Praetor 500, Praetor 600 e o Phenom 100. Até agora, ao longo do ano, a empresa contabilizou 115 entregas nesse setor.

Em relação à aviação comercial, a Embraer entregou 22 aeronaves entre julho e setembro, chegando a um total de 52 unidades entregues em 2026. Para comparação, no terceiro trimestre de 2025, foram 20 aeronaves entregues.

No campo da defesa, a companhia fez três entregas, que consistiram em um KC-390 Millenium e dois A-29 Super Tucano, elevando o total de entregas no ano para oito.

Ao projetar o desempenho para 2026, a Embraer estima que deverá atingir entre 80 e 85 entregas na aviação comercial, o que representaria um crescimento médio de 6% em relação ao ano anterior. No setor de aviação executiva, a expectativa é de entregar entre 160 e 170 aeronaves, com um crescimento semelhante projetado.