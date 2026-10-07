Embrapa se torna Centro de Referência em Florestas Plantadas

Embrapa recebe reconhecimento internacional como Centro de Referência para Florestas Plantadas

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) oficializou a Embrapa Florestas como Centro de Referência em Florestas Plantadas. O anúncio foi feito na última sexta-feira (2), durante a 10ª Semana Mundial das Florestas e a 28ª Sessão do Comitê de Florestas da FAO, realizada em Roma. Essa é a primeira vez que a FAO cria um Centro de Referência especificamente para florestas plantadas em todo o mundo.

Com essa nova designação, a FAO pretende integrar e ampliar os conhecimentos técnicos e científicos do setor florestal, promovendo colaborações entre instituições reconhecidas e seus Estados-Membros. A atuação da Embrapa incluirá assistência técnica, compartilhamento de dados, pesquisas e transferência de tecnologia, contribuindo para o fortalecimento das políticas florestais.

Entre as metas da Embrapa Florestas nesse novo papel, destaca-se o desenvolvimento de florestas plantadas que sejam não apenas produtivas, mas também resilientes e com baixo nível de emissão de carbono. A unidade também se compromete a atender às demandas de cooperação internacional relacionadas ao manejo florestal.

De acordo com dados da FAO para 2025, existem cerca de 304 milhões de hectares de florestas plantadas em todo o mundo, com 157 milhões de hectares destinados a plantações florestais intensivas focadas principalmente na produção.

A China lidera a lista dos países com a maior área de florestas plantadas, seguida por Estados Unidos, Rússia, Canadá, Índia, Brasil, Japão e Suécia. No Brasil, aproximadamente 10,4 milhões de hectares estão destinados a florestas plantadas, com espécies como eucalipto, pinus, araucária e acácia, além de outras como seringueira e mogno-africano.

Zhimin Wu, diretor-geral adjunto da FAO, ressaltou que a criação dos primeiros Centros de Referência na área florestal é um importante avanço na mobilização de conhecimento científico para enfrentar os desafios dos ecossistemas florestais. Ele também enfatizou a conexão entre conhecimento especializado e as necessidades dos países para fomentar inovações e transformar ciência em soluções práticas.

O Centro de Referência da Embrapa Florestas dará suporte às demandas e buscará recursos conjuntos em diversas áreas, como silvicultura sustentável, melhoramento genético, sanidade florestal, métricas de carbono e bioeconomia.

Silvia Massruhá, presidente da Embrapa, considerou a designação como um selo de excelência, permitindo que o Brasil participe de forma mais ativa no desenvolvimento de projetos colaborativos e capacitação técnica junto à FAO. Ela também destacou os 50 anos de experiência em pesquisa da Embrapa, que agora poderá beneficiar não apenas outros países, mas também impulsionar a cooperação interna no Brasil.