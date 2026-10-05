Emplacamentos superam 500 mil e batem recorde em setembro

Setembro de 2026 foi um mês histórico para a indústria automotiva no Brasil, com a marca de 509.686 veículos emplacados. Esse número resulta em um crescimento de 8,32% em comparação ao mesmo mês do ano passado e um aumento de 1,15% em relação a agosto deste ano. As informações foram disponibilizadas pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Esse recorde abrange diferentes categorias de veículos, que incluem automóveis, motos, caminhões, ônibus e implementos rodoviários, como reboques. No acumulado de 2026, entre janeiro e setembro, o setor registrou um crescimento de 14,41%, totalizando mais de 4,2 milhões de veículos emplacados.

O presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, comentou sobre a forte demanda por veículos novos, mesmo com as dificuldades no cenário de crédito. Ele destacou a relevância dos programas de incentivo, como Move Brasil e Carro Sustentável, que têm impactado positivamente as escolhas dos consumidores.

Crescimento em segmentos específicos

A recuperação no segmento de caminhões foi evidente, com um aumento de 2,51% em relação ao mês anterior e de 2,65% em comparação a setembro de 2025. Apesar disso, no acumulado do ano, ainda há uma queda de 3,89%. Junior atribui essa melhora ao fortalecimento dos incentivos voltados para a renovação da frota, mesmo diante do esgotamento das linhas do programa Move.

Os setores de automóveis e comerciais leves apresentaram resultados robustos, com uma elevação de 2,13% em relação ao mês anterior e um significativo aumento de 16,16% em relação a setembro do ano passado. Os ônibus também tiveram um bom desempenho, com um crescimento de 12,09% em comparação ao mês anterior e 18,43% em relação ao mesmo mês de 2025, impulsionados pelos programas de incentivo mencionados.

No entanto, o segmento de motocicletas enfrentou uma leve diminuição de 0,09% em relação a agosto e de 0,41% comparado ao ano anterior, sendo classificado pela Fenabrave como ‘próximo da estabilidade’.

Expectativas futuras

A Fenabrave projeta um restante do ano otimista, com uma expectativa de crescimento total de aproximadamente 8,6%, e a venda de mais de 5,3 milhões de veículos até dezembro. É importante salientar que essas previsões podem ser revisadas em novembro, dependendo dos resultados de outubro. Junior mencionou que os dados atuais indicam um fechamento de ano mais promissor do que o inicialmente previsto para a maioria dos segmentos.