Enem 2026 exige escolha de idioma para inscritos automáticos

Os estudantes que estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 devem, até o dia 18 de outubro, indicar o idioma que desejam utilizar na prova de língua estrangeira. As opções disponíveis são inglês ou espanhol.

Inscrição Automática e Critérios

É a primeira vez que a inscrição automática se aplica aos alunos do ensino médio da rede pública. Esse processo foi realizado com informações recolhidas pelos sistemas de ensino e encaminhadas ao Ministério da Educação (MEC).

Se o participante não cumprir o prazo estabelecido, o Inep irá aplicar a prova apenas em inglês, sem possibilidade de alteração dessa escolha depois.

Estrutura da Prova

A prova de língua estrangeira incluirá cinco questões de múltipla escolha que avaliam a interpretação e a compreensão de textos.

Para auxiliar os alunos na preparação, o MEC oferece, de forma gratuita, a plataforma MEC Idiomas, que disponibiliza cursos de inglês e espanhol, abrangendo do nível básico ao avançado.

Questionário Socioeconômico

Além de escolher o idioma, os inscritos automaticamente devem preencher o Questionário Socioeconômico. O acesso ao formulário é feito pela Página do Participante do exame, utilizando a senha do portal Gov.br. Esse questionário, com 23 a 25 perguntas obrigatórias, é crucial para mapear as condições sociais e econômicas dos candidatos e não pode ser modificado após o envio.

Apenas os participantes que finalizarem este questionário terão acesso à informação sobre o local da prova, que será divulgada pelo Inep em data futura.

Datas das Provas

As provas do Enem 2026 estão programadas para os dias 8 e 15 de novembro, com aplicação no período da tarde. No primeiro dia, a duração será de 5 horas e 30 minutos, englobando a prova de redação e as disciplinas de linguagens, que incluem língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e ciências humanas.

No segundo dia de prova, os alunos farão exames em ciências da natureza e matemática, com um total de 5 horas para concluí-los.

O Ministério da Educação disponibiliza ainda o Guia do Enem para mais informações sobre o exame.