Enem 2026 tem um mês para o primeiro dia de provas

Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproximando, agendado para 8 de novembro, candidatos e educadores estão reformulando suas táticas de estudo. O enfoque agora é mais voltado para a revisão de conteúdos já aprendidos, em vez de introduzir novas matérias.

Ao longo da sua primeira participação no Enem, Rafaela de Araújo Caldas, de 17 anos e estudante do 3º ano de uma escola pública localizada no Gama, no Distrito Federal, tem como meta conquistar uma vaga em um curso de computação. Para alcançar esse objetivo, ela concilia as aulas na escola com um cursinho preparatório online, sempre respeitando seus limites pessoais. “Meu foco é entender a prova e determinar quais assuntos são mais relevantes para este momento final”, afirma.

Dentro de suas prioridades, a redação se destaca como um componente crucial do exame. “Por meio do meu cursinho, recebi uma relação de repertórios pertinentes e estou analisando quais se aplicam ao tema que será proposto”, revela, enfatizando a importância de redigir um texto dissertativo-argumentativo que siga os padrões formais da língua portuguesa.

Preparação Personalizada

Na opinião de Diogo Andrade, professor de língua portuguesa e espanhola na mesma instituição de ensino que Rafaela, ainda é viável para os alunos se prepararem de forma adequada durante a fase final que antecede o exame. “É imprescindível aumentar a prática com simulados e resolver questões de edições passadas, além de se concentrar nos conteúdos mais frequentes”, orienta.

Com uma experiência de 14 anos, o professor instaurou uma série de provas multidisciplinares que replicam a experiência do Enem, com o intuito de adaptar os alunos à logística do exame. “Criamos um clima de avaliação real, misturando os participantes e usando canetas pretas para marcar as respostas, tal como será pedido no dia da prova”, explica Andrade.

Outra abordagem inovadora introduzida pela escola é a criação de podcasts educativos sobre temas que já foram abordados nas provas. “Estamos registrando conteúdos que irão auxiliar os alunos, com ênfase especial na redação e em questões sociais pertinentes”, acrescenta.

Importância do Conteúdo e Controle Emocional

A experiência de Gabriel Queiroz, de 18 anos, ao ter feito o Enem no ano anterior como treineiro se revelou bastante proveitosa. Agora, ele se dedica aos estudos de forma intensa, investindo entre 8 e 9 horas diárias, sempre resolvendo provas anteriores. “Compreendo que manter o controle emocional é essencial, especialmente em uma prova tão extensa”, comenta, revelando seu interesse em licenciatura em língua portuguesa, motivado por sua paixão pela literatura desde a infância.

Recursos e Orientações para os Candidatos

Aqueles que estão inscritos no Enem podem acessar informações valiosas através do Guia do Enem, desenvolvido pelo Ministério da Educação. Neste site, os candidatos encontram tutoriais, orientações e cronogramas que cobrem toda a trajetória do exame.