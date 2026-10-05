Espírito Santo terá segundo turno com Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço

No domingo (4), as eleições para governador do Espírito Santo foram realizadas, e Lorenzo Pazolini, representando o Republicanos, e Ricardo Ferraço, do MDB, se destacaram como os mais votados no primeiro turno. Com a apuração de 100% das urnas, Pazolini recebeu 49,65% dos votos válidos, o que equivale a 1.048.633 sufrágios, enquanto Ferraço ficou com 34,06%, somando 719.397 votos.

Devido à falta de uma maioria absoluta entre os candidatos, a disputa seguirá para um segundo turno, previsto para o dia 25 de outubro.

Resultados dos Outros Candidatos

Os demais candidatos obtiveram as seguintes porcentagens de votos: