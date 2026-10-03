EUA e Austrália encerram embaixadas no Brasil antes da eleição

A interrupção dos serviços consulares, anunciada pelas embaixadas dos Estados Unidos e da Austrália no Brasil, gerou preocupações às vésperas do primeiro turno das eleições gerais. Essa medida passará a vigorar a partir desta sexta-feira (2) devido a questões de segurança.

Todas as cidades que oferecem atendimento presencial serão afetadas por essa decisão, que foi divulgada por ambas as embaixadas. Contudo, detalhes específicos sobre as ameaças não foram informados. O governo australiano mencionou um possível risco de “terrorismo”, intensificando suas preocupações, especialmente em locais públicos onde há grande aglomeração.

O comunicado da embaixada norte-americana orienta os cidadãos dos EUA a não visitarem as representações diplomáticas durante esse período, sugerindo que contatem o plantão para assistência emergencial. Assim, os consulados localizados em Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo estarão inacessíveis ao público.

Além da suspensão dos serviços consulares, essa decisão acontece em um ambiente de apreensão sobre eventuais influências externas nas eleições brasileiras, com destaque para o governo de Donald Trump, conforme relatórios de especialistas e da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

A embaixada da Austrália também confirmou a suspensão e classificou a situação no Brasil com um nível de alerta 2, o que recomenda um cuidado extra aos cidadãos australianos no país. A escala de alerta varia de 1 a 4.

Colaboração internacional em foco

A cooperação em inteligência, conhecida como Five Eyes, que inclui Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido e Canadá, opera desde 1946, visando à colaboração nas áreas de segurança, defesa e inteligência. O cenário atual nas embaixadas ressalta a relevância da segurança em períodos de eventos políticos significativos.