Fachin defende democracia e a escolha dos eleitores

Nesta quinta-feira (1º), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, fez um apelo por respeito ao direito ao voto nas próximas eleições, que acontecerão no domingo (4).

Fachin reafirmou sua dedicação à democracia e ao direito de escolha, destacando que é crucial que o ato de votar ocorra “em um ambiente de paz”. De acordo com ele, “o voto é a expressão máxima da cidadania e a garantia de que a vontade popular define o futuro do Brasil”.

Além disso, Fachin elogiou o trabalho realizado pela Justiça Eleitoral e frisou que a defesa da democracia é um dever compartilhado. “Convocamos os mais de 158 milhões de eleitoras e eleitores a exercer seu direito ao voto com serenidade, consciência e confiança nas instituições”, afirmou.

Investigações sobre Interferência Externa

Em meio a um clima de tensão, a Advocacia-Geral da União (AGU) solicitou à Polícia Federal (PF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR) que investiguem possíveis tentativas do governo dos Estados Unidos de influenciar as eleições no Brasil e desacreditar o STF.

Segundo uma reportagem publicada pelo jornal britânico The Guardian, o governo norte-americano alocou US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,1 milhões) para apoiar uma campanha dirigida contra o Supremo Tribunal.