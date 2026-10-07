Fies 2026/2 permite vagas em faculdades privadas até quarta

As universidades têm um prazo que se encerra nesta quarta-feira (7) para se inscreverem e disponibilizarem vagas remanescentes no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2026. O Ministério da Educação (MEC) lançou um novo edital, com as diretrizes para esse processo, em 30 de setembro.

Requisitos para Participação

Para se integrar ao Fies, as instituições de ensino superior devem formalizar eletronicamente um termo de adesão, que deve incluir o número de vagas e os valores das mensalidades. Cada curso precisa disponibilizar, no mínimo, seis vagas.

Além disso, as universidades precisam estar conectadas ao Fundo Garantidor do Fies (FG-Fies) para garantir o financiamento dos alunos.

Retificações e Seleção de Vagas

As mantenedoras terão a oportunidade de ajustar os termos de sua participação entre os dias 8 e 14 de outubro. O MEC será responsável pela seleção das vagas, com base nas informações que foram fornecidas pelas instituições.

Entre 4 e 6 de novembro, as faculdades deverão registrar o desempenho acadêmico dos alunos que se inscreverem.

Inscrições para Estudantes

Os estudantes poderão se inscrever gratuitamente entre 26 de outubro e 3 de novembro no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, utilizando sua conta do Gov.br. Somente candidatos que atenderem a critérios específicos, como frequência mínima e uma nota acima de 450 pontos no Enem, além de uma renda familiar de até três salários mínimos, estarão aptos a solicitar o financiamento.

Cada aluno pode escolher até três cursos e instituições. As vagas oferecidas são limitadas a este semestre letivo, e os resultados da pré-seleção serão anunciados em 16 de novembro.