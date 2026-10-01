Fies 2026/2 tem vagas remanescentes em instituições de ensino

A partir de hoje, 1º de outubro, as instituições de ensino superior têm até 7 de outubro para se inscrever no processo seletivo e preencher as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2026.

Edital e Condições de Adesão

O novo edital referente ao Fies 2026/2 foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) no dia 30 de setembro. Este programa visa facilitar o acesso de alunos ao ensino superior em privadas bem avaliadas.

As mantenedoras precisam indicar o número de vagas disponíveis por curso e turno, além dos valores das semestralidades. É obrigatório que ofereçam ao menos seis vagas para cada curso e turno. A inscrição deve ser feita no Sistema Informatizado do Fies, o Sisfies, utilizando o login único do portal Gov.br.

Documentação Necessária

As instituições devem apresentar um termo de adesão ao Fies e um termo ativo no Fundo Garantidor do Fies (FG-Fies). Entre 8 e 14 de outubro, elas têm a oportunidade de ajustar os termos de participação já enviados.

O MEC ficará encarregado de selecionar as vagas com base nas informações que as instituições fornecerem, com o registro do aproveitamento acadêmico dos estudantes previsto para ocorrer entre 4 e 6 de novembro.

Critérios para Inscrição dos Estudantes

Apenas os candidatos que atendem à frequência mínima exigida poderão acessar as vagas remanescentes do Fies. Os critérios para a inscrição são os seguintes:

Participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde 2010, com média igual ou superior a 450 pontos nas provas e nota acima de zero na redação;

Renda familiar mensal bruta per capita máxima de três salários mínimos.

As inscrições podem ser realizadas gratuitamente entre 26 de outubro e 3 de novembro, exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, utilizando uma conta Gov.br. Os candidatos devem preencher seus dados e escolher até três opções de cursos, instituições e turnos conforme as vagas disponíveis.

É importante ressaltar que as vagas remanescentes se referem exclusivamente ao financiamento do segundo semestre de 2026, sem possibilidade de prorrogação. O resultado da seleção dos pré-selecionados será anunciado em 16 de novembro.