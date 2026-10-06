Filho de Arthur Lira é o mais jovem deputado federal eleito

Alvinho Lira é eleito o deputado federal mais jovem do Brasil

Com apenas 20 anos, o alagoano Alvinho Lira, do Partido Progressista (PP), fez história ao ser eleito nas eleições de 2026, tornando-se o deputado federal mais jovem do Brasil. Seu pai, Arthur Lira, ex-presidente da Câmara dos Deputados, também saiu vitorioso, sendo eleito para o Senado por Alagoas.

Alvinho completará 21 anos em 17 de março de 2027, idade que será atingida dentro do prazo estabelecido pela nova legislação. A Lei 15.230/2025 determina que novos deputados têm até 90 dias após a eleição da Mesa Diretora para atingir a idade mínima, ao contrário da regra anterior que exigia essa idade no momento da posse.

No cenário eleitoral, Lira obteve a impressionante marca de 172.628 votos, sendo o candidato mais votado em seu estado. Sua campanha custou R$ 3.148.127,00, sendo a maior parte desse montante proveniente da Direção Nacional do PP, enquanto as despesas já registradas totalizam R$ 1.364.220,42.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) havia fixado o limite máximo de despesas de campanha em R$ 3.176.572,53, assim, Alvinho Lira superou esse teto em apenas R$ 28.400.

Com a nova configuração da Câmara dos Deputados, Alvinho se junta a 183 parlamentares estreantes, representando um índice de renovação de 35,67%, o menor registrado desde 2010.