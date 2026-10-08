Flávio Bolsonaro fala em mudar Constituição com apoio de partidos

Flávio Bolsonaro, candidato à presidência pelo PL, recebeu o apoio formal da federação União Progressista, formada pelos partidos União Brasil e Progressistas, assim como do Novo, liderado por Romeu Zema.

Durante o primeiro turno, Zema alcançou cerca de 326 mil votos, o que representa apenas 0,27% do total. Na coletiva realizada em Brasília para anunciar seu apoio, Bolsonaro expressou seu intuito de implementar mudanças importantes na Constituição, enfatizando a reforma tributária e a redução da maioridade penal como pontos prioritários que deverão ser abordados por meio de Propostas de Emenda à Constituição (PECs).

“É necessário reformar o Judiciário. Há bastante tempo defendo a redução da maioridade penal, e isso deve ser realizado através de PEC. Alguns aspectos da reforma tributária também precisam de PEC”, declarou.

Posição sobre a Reeleição

Bolsonaro se posicionou contrariamente à reeleição, garantindo que, caso eleito, não buscará um segundo mandato, e que defenderá essa proposta no Congresso Nacional.

“Quem definirá os critérios será o Congresso, se os mandatos terão quatro ou cinco anos; se isso se aplicará apenas ao presidente ou também aos governadores. O processo legislativo será respeitado e a decisão ficará a cargo da maioria”, afirmou.

Desempenho Eleitoral

No último domingo (4), o PL apresentou um desempenho significativo nas eleições, aumentando sua presença tanto no Senado quanto na Câmara. O partido conquistou 28 cadeiras no Senado e 121 na Câmara, se tornando a maior bancada na Casa.

Por outro lado, o Partido dos Trabalhadores (PT) garantiu dois assentos no Senado na Bahia, além de mais um em Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Na Câmara, a Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PCdoB e PV, ficou em segundo lugar, somando 88 deputados, seis a mais do que na eleição anterior.