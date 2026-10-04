Flávio e Lula votam no 1º turno e acompanhe demais candidatos

No domingo (4), Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exerceram seu direito ao voto em diferentes cidades do Brasil, enquanto outros concorrentes também marcaram presença nas urnas.

Flávio Bolsonaro em votação no Rio de Janeiro

Flávio Bolsonaro chegou à Escola Municipal Barão Homem de Mello, situada na Vila Isabel, Rio de Janeiro, pouco depois das 8h. Ele foi acompanhado pela esposa, Fernanda Bolsonaro, e posou para fotos ao lado de candidatos do PL, como Douglas Ruas, Carlos Portinho e Carlos Jordy, além da sua mãe, Rogéria Bolsonaro, que está concorrendo a uma vaga na Câmara dos Deputados.

Após seu voto, Flávio manifestou otimismo sobre uma vitória no primeiro turno. Ele expressou a esperança de que “o Brasil escolha seu presidente de forma definitiva hoje”, destacando a relevância de uma campanha ética e seu compromisso em devolver a esperança ao povo brasileiro.

Lula exerce seu direito de voto em São Bernardo do Campo

O presidente Lula também compareceu para votar na escola estadual João Firmino, em São Bernardo do Campo, às 9h10. Ao seu lado estava o vice-presidente Geraldo Alckmin, além de figuras proeminentes como Simone Tebet e Marina Silva.

Depois de votar, Lula falou com a imprensa, ressaltando a importância da escolha nas urnas. “O que está em jogo é um projeto de Brasil, entre o fortalecimento da democracia ou a barbárie”, afirmou. Ele também fez um apelo aos eleitores mais velhos para que compareçam às urnas, sublinhando a importância do voto para o futuro das próximas gerações.

Demais candidatos também comparecem às urnas

Vários outros candidatos participaram desse momento significativo. O candidato do Novo, Romeu Zema, fez sua votação em Araxá por volta das 9h, ressaltando a estratégia econômica de sua campanha. Ronaldo Caiado (PSD), que votou em Nova Crixás, descreveu a sensação de “dever cumprido”. Wilson Grassi (Democratas) também votou pela manhã em São Paulo.

A candidata Samara Martins, representando a Unidade Popular pelo Socialismo, votou em Natal, destacando o apoio da classe trabalhadora à sua campanha. Edmilson Costa (PCB) votou na Avenida Paulista, desejando uma eleição tranquila a todos. Renan Santos criticou a falta de debates entre candidatos após seu voto, enquanto Augusto Cury (Avante) comentou sobre a possibilidade de resultados surpreendentes no pleito, após votar em Colina.

Clariana Barão (DC) também fez sua votação em Vargem Grande, Cuiabá, ressaltando a importância da participação feminina na política.

*Texto em atualização