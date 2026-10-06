Garotinho desiste de recurso e eleições no RJ podem ser decididas em 1º turno

Anthony Garotinho, que representa o Republicanos na corrida pelo governo do Rio de Janeiro, decidiu não recorrer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Essa escolha, anunciada na segunda-feira (5), após os resultados do domingo (4), onde ele conseguiu 274.411 votos, ou 3,17% do total, pode possibilitar que Douglas Ruas, do PL, vença a eleição já no primeiro turno.

Ao desistir do recurso, os votos atribuídos a Garotinho não serão contabilizados na apuração final, o que implica que a porcentagem de Douglas Ruas, que obteve 49,27%, pode ultrapassar 50% dos votos válidos. Assim, ele chegaria a 50,88%, assegurando a vitória sem a necessidade de um segundo turno, que ocorreria em 25 de outubro. Eduardo Paes (PSD), o segundo colocado, recebeu 42,76% dos votos.

Termo de Desistência

O Termo de Desistência do Recurso Ordinário Eleitoral foi protocolado pela assessoria de Garotinho, direcionado ao ministro Floriano de Azevedo Marques, que analisa o caso no TSE. Na nota, Garotinho demonstrou insatisfação com seus adversários e declarou se sentir “perseguido”.

O ex-candidato afirmou: “Não me resta outra decisão jurídica, a não ser desistir do recurso ordinário eleitoral, deixando para o povo do nosso estado arcar com as consequências das suas escolhas”.

Contexto da Decisão

A decisão de Garotinho foi influenciada por uma deliberação do TRE-RJ, que invalidou os votos em seu nome devido à sua inelegibilidade, consequência de uma condenação por improbidade administrativa em 2018. Na ocasião, ele foi acusado de desvio de R$ 234,4 milhões da Secretaria Estadual de Saúde.

O TRE-RJ fundamentou sua decisão na Lei da Ficha Limpa, que impede a candidatura de indivíduos condenados por atos de improbidade por um período de oito anos. O TSE ficou responsável por definir a nulidade dos votos de Garotinho.

Filho também é eleito

No mesmo pleito, Wladimir Garotinho, filho de Anthony, garantiu uma vaga na Câmara dos Deputados, figurando como o 29º mais votado entre os candidatos a deputado federal, com 81.797 votos. Ele já havia atuado na Câmara entre 2019 e 2020 e atualmente ocupa o cargo de prefeito de Campos dos Goytacazes.