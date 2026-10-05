Governador mais jovem do país é eleito na Paraíba com 37 anos

No último domingo (4), Lucas Ribeiro (PP) conquistou o governo da Paraíba, sendo o mais jovem a assumir a posição em todo o Brasil, com 64,3% dos votos válidos. Em contraste, Jorginho Mello (PL) foi reeleito governador de Santa Catarina aos 70 anos, obtendo 68,98% dos votos.

Filipe Barros (PL-PR) também se destacou nas eleições, tornando-se o senador mais jovem do país aos 35 anos, ao receber 27,25% dos votos. Por outro lado, o senador mais velho é Julio César, conhecido como Julim do Lula (PSD-PI), que foi eleito aos 78 anos.

Atualmente, Lucas Ribeiro é governador da Paraíba desde 2026, após a renúncia de João Azevedo. Ele já atuou como vice-governador, vereador e vice-prefeito de Campina Grande. Jorginho Mello, atual governador de Santa Catarina, tem uma carreira política que inclui mandatos como deputado federal e senador.

Filipe Barros, que tem experiência como vereador em Londrina, representa o Paraná na Câmara dos Deputados. Julio César traz uma bagagem política significativa, tendo sido prefeito de Guadalupe em dois mandatos e ocupado cargos importantes, como o de secretário de Agricultura do Piauí e diretor da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Os resultados das eleições evidenciam a diversidade de idades e experiências entre os políticos eleitos recentemente.