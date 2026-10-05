Governadores eleitos e senadores mais votados em 2023

No último domingo (4), mais de 125 milhões de eleitores participaram das votações para escolher governadores, senadores, deputados estaduais e federais, além do presidente do Brasil, marcando um momento significativo para a política nacional.

Consulta aos Resultados

Aqueles que desejam conferir os detalhes dos resultados do primeiro turno podem acessar o site oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Resultados por Estado

Acre

Governadores: Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos avançam para o segundo turno.

Senadores: Marcio Bittar (PL) e Mara Rocha (Republicanos).

Deputados Federais Mais Votados: Socorro Neri (PP), Dr. Fábio Rueda (União Brasil) e Coronel Ulysses (União Brasil).

Alagoas

Governador Eleito: JHC (PSDB).

Senadores: Arthur Lira (PP) e Marina JHC (PSDB).

Deputados Federais Mais Votados: Alvinho Lira (PP), Delegado Fabio Costa (PP) e Luciano Amaral (PSD).

Amapá

Governador Eleito: Dr. Furlan (PSD).

Senadores: Rayssa Furlan (Podemos) e Lucas Barreto (PSD).

Deputados Federais Mais Votados: Felipe Show (União Brasil), Josenildo (PDT) e Aline Gurgel (União Brasil).

Amazonas

Governadores: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) seguem para a segunda votação.

Senadores: Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB).

Deputados Federais Mais Votados: Sargento Salazar (PL), Sidney Leite (PSD) e Adail Filho (MDB).

Bahia

Governador Eleito: Jerônimo Rodrigues (PT).

Senadores: Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT).

Deputados Federais Mais Votados: Pastor Sargento Isidório (Avante), Antonio Brito (PSD) e Neto Carletto (Avante).

Ceará

Governador Eleito: Elmano de Freitas (PT).

Senadores: Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede).

Deputados Federais Mais Votados: André Fernandes (PL), Tainah Marinho (PSB) e Yury do Paredão (MDB).

Distrito Federal

Governadores: Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT ainda aguardam o segundo turno.

Senadoras: Michele Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL).

Deputados Federais Mais Votados: Fábio Felix (PSOL), Rafael Prudente (MDB) e Alberto Fraga (PL).

Espírito Santo

Governadores: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB avançam para o segundo turno.

Senadores: Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos).

Deputados Federais Mais Votados: Lucas Polese (PL), Jack Rocha (PT) e Dr. Bruno Resende (União Brasil).

Goiás

Governador Eleito: Daniel Vilela (MDB).

Senadores: Gustavo Gayer (PL) e Gracinha Caiado (União Brasil).

Deputados Federais Mais Votados: Bruno Peixoto (União Brasil), Delegada Adriana Accorsi (PT) e Fred Rodrigues (PL).

Maranhão

Governador Eleito: Eduardo Braide (PSD).

Senadores: André Fufuca (PP) e Lahesio Bonfim (Novo).

Deputados Federais Mais Votados: Pedro Lucas Fernandes (União Brasil), Iracema Vale (MDB) e Vinicius Ferro (MDB).

Mato Grosso

Governador Eleito: Otaviano Pivetta (Republicanos).

Senadores: Mauro Mendes (União Brasil) e Zé Medeiros (PL).

Deputados Federais Mais Votados: Coronel Fernanda (PL), Professora Rosa Neide (PT) e Fábio Garcia (União Brasil).

Mato Grosso do Sul

Governador Eleito: Eduardo Riedel (PP).

Senadores: Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL).

Deputados Federais Mais Votados: Camila Jara (PT), Marcos Pollon (PL) e Rose Modesto (União Brasil).

Minas Gerais

Governador Eleito: Cleitinho Azevedo (Republicanos).

Senadores: Domingos Sávio (PL) e Marília Campos (PT).

Deputados Federais Mais Votados: Nikolas Ferreira (PL), Ana Elisa (PT) e Duda Salabert (PSOL).

Pará

Governador Eleito: Dr. Daniel (Podemos).

Senadores: Helder Barbalho (MDB) e Chicão (União Brasil).

Deputados Federais Mais Votados: Delegado Caveira (PL), Jader Filho (MDB) e Dra. Alessandra Haber (Podemos).

Paraíba

Governador Eleito: Lucas Ribeiro (PP).

Senadores: João Azevêdo (PSB) e Veneziano (MDB).

Deputados Federais Mais Votados: Cabo Gilberto (PL), Aguinaldo Ribeiro (PP) e Ricardo Coutinho (PT).

Paraná

Governador Eleito: Sergio Moro (PL).

Senadores: Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo).

Deputados Federais Mais Votados: Jeffrey Chiquini (Novo), Guilherme Kilter (Novo) e Sargento Fahur (PL).

Pernambuco

Governadora Eleita: Raquel Lyra (PSD).

Senadores: Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT).

Deputados Federais Mais Votados: Pedro Campos (PSB), Jones Manoel (PSOL) e Anderson Ferreira (PL).

Piauí

Governador Eleito: Rafael Fonteles (PT).

Senadores: Marcelo Castro (MDB) e Júlio César O Julim do Lula (PSD).

Deputados Federais Mais Votados: Georgiano (PSD), Delegado Charles (PV) e Castro Neto (MDB).

Rio de Janeiro

Governadores: Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD competem no segundo turno.

Senadores: Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).

Deputados Federais Mais Votados: Dr. Luizinho (PP), Rick Azevedo (PSOL) e Lindbergh (PT).

Rio Grande do Norte

Governadores: Allyson (União Brasil) e Cadu de Lula (PT vão para a segunda etapa.

Senadores: Styvenson Valentim (Podemos) e Samanda de Lula (PT).

Deputados Federais Mais Votados: Natália Bonavides (PT), Nina (PL) e Benes Leocádio (União Brasil).

Rio Grande do Sul

Governador Eleito: Luciano Zucco (PL).

Senadores: Ubiratan Sanderson (PL) e Marcel van Hattem (Novo).

Deputados Federais Mais Votados: Maurício Marcon (PL), Fernanda Melchionna (PSOL) e Giovani Cherini (PL).

Rondônia

Governador Eleito: Marcos Rogério (PL).

Senadores: Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL).

Deputados Federais Mais Votados: Lucio Mosquini (PL), Coronel Chrisóstomo (PL) e Thiago Flores (União Brasil).

Roraima

Governador Eleito: Arthur Henrique (PL).

Senadores: Nicoletti (PL) e Teresa Surita (MDB).

Deputados Federais Mais Votados: Marcos Jorge (Republicanos), Ítalo Otávio (Republicanos) e Rodrigo Mesquita (Podemos).

Santa Catarina

Governador Eleito: Jorginho Mello (PL).

Senadores: Carol De Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL).

Deputados Federais Mais Votados: Julia Zanatta (PL), Ana Paula Lima (PT) e Professor Pedro Uczai (PT).

São Paulo

Governador Eleito: Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Senadores: Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).

Deputados Federais Mais Votados: Lucas Pavanato (PL), Erika Hilton (PSOL) e Sâmia Bomfim (PSOL).

Sergipe

Governador Eleito: Fábio Mitidieri (PSD).

Senadores: Rogério Carvalho (PT) e Delegado Alessandro (MDB).

Deputados Federais Mais Votados: Yandra Moura (União Brasil), Claudio Mitidieri (PSB) e João Daniel (PT).

Tocantins

Governadores: Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB competem no segundo turno.

Senadores: Eduardo Gomes (PL) e Alexandre Guimarães (MDB).

Deputados Federais Mais Votados: Professora Janad Valcari (PP), Jair Farias (União Brasil) e Lucas Campelo (Republicanos).