Governadores eleitos no 1º turno em 20 estados brasileiros

Neste domingo (4), ocorreu a eleição para governador no primeiro turno em vinte estados. Aqueles que conseguiram mais de 50% dos votos válidos asseguraram suas vitórias sem necessidade de um segundo turno.
A região Nordeste se destacou, elegendo um total de oito governadores. As outras regiões tiveram a seguinte distribuição: quatro governadores no Norte, três no Sul, três no Centro-Oeste e dois no Sudeste.
Resultados por Estado e Candidatos Eleitos
Alagoas
JHC (PSDB) foi eleito governador de Alagoas, superando Renan Filho (MDB) na disputa. Antes da eleição, JHC ocupou cargos como deputado estadual, deputado federal e prefeito de Maceió.
Amapá
Dr. Furlan (PSD), um médico natural da Costa Rica, assume como governador do Amapá. Ele já havia sido deputado estadual e prefeito de Macapá.
Bahia
Jerônimo Rodrigues (PT) foi reeleito na Bahia, continuando no cargo que já ocupava e trazendo experiência de diversas secretarias estaduais.
Ceará
Elmano de Freitas (PT) garantiu a vitória e permanecerá como governador do Ceará, após atuar como secretário de Educação em Fortaleza e deputado estadual.
Goiás
Daniel Vilela (MDB) conquistou a reeleição no governo de Goiás, cargo que assumiu em março após a renúncia de Ronaldo Caiado. Ele tem um extenso histórico como deputado.
Maranhão
Eduardo Braide (PSD) foi eleito governador do Maranhão, após uma trajetória significativa como prefeito de São Luís e deputado.
Mato Grosso
Otaviano Pivetta (Republicanos) obteve a reeleição em Mato Grosso, onde atua após a saída de Mauro Mendes.
Mato Grosso do Sul
Eduardo Riedel (PP) reeleito, iniciou sua carreira pública em 2015, ocupando várias funções no governo do estado.
Minas Gerais
Cleitinho Azevedo (Republicanos) tornou-se o novo governador de Minas Gerais, após uma acirrada disputa com Patrus Ananias (PT).
Pará
Dr. Daniel (Podemos) foi eleito governador do Pará, consolidando sua trajetória política após mandatos como prefeito e vereador.
Paraíba
Lucas Ribeiro (PP) garantiu a reeleição na Paraíba, cargo que assumiu em abril deste ano após a renúncia de João Azevêdo.
Paraná
Sergio Moro (PL) saiu vencedor na eleição do Paraná, conhecido por seu trabalho como juiz e ex-ministro da Justiça.
Pernambuco
Raquel Lyra (PSD) foi reeleita, marcando a história como a primeira mulher a assumir o cargo em Pernambuco.
Piauí
Rafael Fonteles (PT) foi reeleito, reconhecido como o governador mais jovem do Piauí.
Rio Grande do Sul
Luciano Zucco (PL) conquistou a governança do Rio Grande do Sul, iniciando sua carreira política como militar reformado.
Rondônia
Marcos Rogério (PL) venceu em Rondônia, após uma trajetória como vereador e deputado federal.
Roraima
Arthur Henrique (PL) assume a governança de Roraima, após fazer história com três mandatos como prefeito de Boa Vista.
Santa Catarina
Jorginho Mello (PL) foi reeleito, trazendo uma vasta experiência política acumulada ao longo do tempo.
São Paulo
Tarcísio de Freitas (Republicanos) também foi reeleito em São Paulo, com um histórico de atuação no serviço público em diversas frentes.
Sergipe
Fábio Mitidieri (PSD) reeleito em Sergipe, destacou-se pelo longo tempo de dedicação ao serviço público, começando como vereador.
Com esses novos governantes e reeleitos, o Brasil inicia uma nova fase política que abrange uma diversidade de representantes em várias regiões.