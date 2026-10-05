Governadores eleitos no 1º turno em 20 estados brasileiros

Neste domingo (4), ocorreu a eleição para governador no primeiro turno em vinte estados. Aqueles que conseguiram mais de 50% dos votos válidos asseguraram suas vitórias sem necessidade de um segundo turno.

A região Nordeste se destacou, elegendo um total de oito governadores. As outras regiões tiveram a seguinte distribuição: quatro governadores no Norte, três no Sul, três no Centro-Oeste e dois no Sudeste.

Resultados por Estado e Candidatos Eleitos

Alagoas

JHC (PSDB) foi eleito governador de Alagoas, superando Renan Filho (MDB) na disputa. Antes da eleição, JHC ocupou cargos como deputado estadual, deputado federal e prefeito de Maceió.

Amapá

Dr. Furlan (PSD), um médico natural da Costa Rica, assume como governador do Amapá. Ele já havia sido deputado estadual e prefeito de Macapá.

Bahia

Jerônimo Rodrigues (PT) foi reeleito na Bahia, continuando no cargo que já ocupava e trazendo experiência de diversas secretarias estaduais.

Ceará

Elmano de Freitas (PT) garantiu a vitória e permanecerá como governador do Ceará, após atuar como secretário de Educação em Fortaleza e deputado estadual.

Goiás

Daniel Vilela (MDB) conquistou a reeleição no governo de Goiás, cargo que assumiu em março após a renúncia de Ronaldo Caiado. Ele tem um extenso histórico como deputado.

Maranhão

Eduardo Braide (PSD) foi eleito governador do Maranhão, após uma trajetória significativa como prefeito de São Luís e deputado.

Mato Grosso

Otaviano Pivetta (Republicanos) obteve a reeleição em Mato Grosso, onde atua após a saída de Mauro Mendes.

Mato Grosso do Sul

Eduardo Riedel (PP) reeleito, iniciou sua carreira pública em 2015, ocupando várias funções no governo do estado.

Minas Gerais

Cleitinho Azevedo (Republicanos) tornou-se o novo governador de Minas Gerais, após uma acirrada disputa com Patrus Ananias (PT).

Pará

Dr. Daniel (Podemos) foi eleito governador do Pará, consolidando sua trajetória política após mandatos como prefeito e vereador.

Paraíba

Lucas Ribeiro (PP) garantiu a reeleição na Paraíba, cargo que assumiu em abril deste ano após a renúncia de João Azevêdo.

Paraná

Sergio Moro (PL) saiu vencedor na eleição do Paraná, conhecido por seu trabalho como juiz e ex-ministro da Justiça.

Pernambuco

Raquel Lyra (PSD) foi reeleita, marcando a história como a primeira mulher a assumir o cargo em Pernambuco.

Piauí

Rafael Fonteles (PT) foi reeleito, reconhecido como o governador mais jovem do Piauí.

Rio Grande do Sul

Luciano Zucco (PL) conquistou a governança do Rio Grande do Sul, iniciando sua carreira política como militar reformado.

Rondônia

Marcos Rogério (PL) venceu em Rondônia, após uma trajetória como vereador e deputado federal.

Roraima

Arthur Henrique (PL) assume a governança de Roraima, após fazer história com três mandatos como prefeito de Boa Vista.

Santa Catarina

Jorginho Mello (PL) foi reeleito, trazendo uma vasta experiência política acumulada ao longo do tempo.

São Paulo

Tarcísio de Freitas (Republicanos) também foi reeleito em São Paulo, com um histórico de atuação no serviço público em diversas frentes.

Sergipe

Fábio Mitidieri (PSD) reeleito em Sergipe, destacou-se pelo longo tempo de dedicação ao serviço público, começando como vereador.

Com esses novos governantes e reeleitos, o Brasil inicia uma nova fase política que abrange uma diversidade de representantes em várias regiões.