Homem é preso por tentativa de invasão ao STF em Brasília

Um indivíduo foi apreendido na noite de quinta-feira (1º) ao tentar invadir a sede do Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília. Relatos indicam que ele tentou pular a grade de segurança e lançou uma mochila em direção ao telhado de um ponto de ônibus próximo.

Diante do ocorrido, o STF acionou a Operação Petardo para investigar a mochila, por conta do risco de que ela pudesse conter um artefato explosivo. Para isso, a Polícia Militar do Distrito Federal enviou um esquadrão antibomba ao local para avaliar a situação. Após a inspeção realizada, foi confirmado que a mochila estava vazia, resultando no término da operação.

A Polícia Militar informou que a área em torno do STF foi isolada temporariamente, e a Esplanada dos Ministérios teve seu acesso restrito para garantir a segurança durante as investigações. Importante destacar que, no momento da tentativa de invasão, o presidente do STF, Edson Fachin, já havia deixado o edifício, que abriga o plenário, a presidência e as áreas administrativas da corte.

As operações de segurança foram realizada de forma a proteger o público e preservar a integridade das instalações do Supremo.