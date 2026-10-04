Idosos e outros eleitores com prioridade nas eleições

No domingo (4), cerca de 158,7 mil pessoas irão às urnas para eleger representantes para cargos como deputado federal, senador e presidente da República. Em conformidade com a legislação eleitoral, os eleitores prioritários têm o direito de votar antes dos demais em caso de filas.
Idosos com mais de 80 anos
Os cidadãos com mais de 80 anos têm prioridade absoluta, o que significa que votarão antes de qualquer outro eleitor, independentemente do horário de chegada ao local de votação. Essa prioridade também se aplica a um acompanhante, caso o idoso precise de ajuda.
Outros Grupos Prioritários
Além dos idosos, existem outras categorias de pessoas que também têm prioridade na fila de votação, incluindo:
- Idosos com 60 anos ou mais;
- Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;
- Pessoas enfermas;
- Pessoas autistas;
- Indivíduos com obesidade;
- Gestantes;
- Lactantes;
- Pessoas acompanhadas de crianças de colo;
- Doadores de sangue.
Profissionais Envolvidos nas Eleições
Vários profissionais que participam da organização das eleições também têm direito à prioridade, abrangendo:
- Candidatos;
- Juízes eleitorais e suas equipes;
- Servidores da Justiça Eleitoral;
- Promotores eleitorais;
- Militares e agentes de segurança que estejam em serviço.
Tais normas buscam assegurar que cada eleitor possa exercer seu direito de voto de maneira digna, evitando atrasos desnecessários no processo eleitoral.