Idosos e outros eleitores com prioridade nas eleições

No domingo (4), cerca de 158,7 mil pessoas irão às urnas para eleger representantes para cargos como deputado federal, senador e presidente da República. Em conformidade com a legislação eleitoral, os eleitores prioritários têm o direito de votar antes dos demais em caso de filas.

Idosos com mais de 80 anos

Os cidadãos com mais de 80 anos têm prioridade absoluta, o que significa que votarão antes de qualquer outro eleitor, independentemente do horário de chegada ao local de votação. Essa prioridade também se aplica a um acompanhante, caso o idoso precise de ajuda.

Outros Grupos Prioritários

Além dos idosos, existem outras categorias de pessoas que também têm prioridade na fila de votação, incluindo:

Idosos com 60 anos ou mais;

Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

Pessoas enfermas;

Pessoas autistas;

Indivíduos com obesidade;

Gestantes;

Lactantes;

Pessoas acompanhadas de crianças de colo;

Doadores de sangue.

Profissionais Envolvidos nas Eleições

Vários profissionais que participam da organização das eleições também têm direito à prioridade, abrangendo:

Candidatos;

Juízes eleitorais e suas equipes;

Servidores da Justiça Eleitoral;

Promotores eleitorais;

Militares e agentes de segurança que estejam em serviço.

Tais normas buscam assegurar que cada eleitor possa exercer seu direito de voto de maneira digna, evitando atrasos desnecessários no processo eleitoral.