Incêndio atinge prédio da Universidade Federal de Pernambuco

Na última quarta-feira (7), um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), localizada no campus Recife, provocando danos significativos à estrutura. Não houve feridos, o que é uma notícia alvissareira diante da gravidade do incidente.

Diversos laboratórios das áreas de fármacos, informática e genética, que estavam ativos, foram gravemente atingidos. A rápida ação do Corpo de Bombeiros ajudou, mas a contenção do fogo foi dificultada pela presença de substâncias armazenadas, resultando em perdas materiais consideráveis.

A UFPE, em um comunicado oficial, expressou sua grande indignação pelo ocorrido, ressaltando o impacto nas pesquisas e manifestando solidariedade aos docentes e pesquisadores afetados que utilizavam os laboratórios.

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, utilizou as redes sociais para oferecer apoio e reafirmar a disposição do ministério em ajudar a instituição no que for necessário.

Incêndios recorrentes

Esse é o terceiro incêndio que ocorre nas instalações da UFPE em um espaço de duas semanas. No dia 30 de setembro, um incêndio havia já devastado o Laboratório de Óptica Não-Linear, vinculado ao departamento de Física, causando sérios estragos. Um novo incêndio foi registrado em 4 de outubro no Laboratório de Citogenética e Evolução Vegetal, do Centro de Biociências. Em ambas as situações anteriores, as chamas foram contidas nos locais onde começaram, sem que houvesse vítimas.

O reitor da UFPE fez uma avaliação dos danos do mais recente incêndio e estimou que o prejuízo possa chegar a R$ 100 milhões.