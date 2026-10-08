Incêndio na UFPE pode causar prejuízo de R$ 100 milhões

Um incêndio consumiu na noite de quarta-feira (7) um prédio do campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Estima-se que o prejuízo chegue a R$ 100 milhões, conforme afirmou o reitor Alfredo Gomes durante uma coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (8).

Os laboratórios do prédio, que desempenhavam funções cruciais em pesquisa nas áreas de fármacos, genética e informática, além de setores da faculdade de educação física, foram completamente devastados. Gomes destacou que “perdi-se completamente o andar superior, e em termos de equipamentos e materiais, o impacto financeiro é próximo a R$ 100 milhões”.

Para obter uma avaliação mais precisa sobre as perdas, o reitor informou que a universidade realizará reuniões com as equipes de pesquisa que atuavam na estrutura que foi destruída. Ele destacou que aproximadamente 80 dissertações e teses de doutorado estavam em desenvolvimento no local, o que representa uma perda irreparável, já que 20 anos de pesquisa foram afetados.

Além de avaliar os danos materiais, Gomes enfatizou a importância de inspecionar a integridade estrutural do prédio incendiado. “Estamos planejando a realocação das unidades e das pesquisas que eram realizadas lá”, complementou.

Investigação em andamento

A Polícia Federal (PF) informou que iniciará um inquérito para apurar as causas do incêndio. A investigação busca esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido. Representantes da PF já começaram conversas com a administração da universidade, enquanto o Corpo de Bombeiros e peritos federais foram enviados ao local para realizar a perícia.