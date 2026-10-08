Investigação da PF sobre incêndio na Universidade Federal de Pernambuco

Inquérito aberto pela Polícia Federal após incêndio na UFPE

Na quarta-feira (7), um incêndio de grandes proporções devastou a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), levando a Polícia Federal a abrir um inquérito para investigar as circunstâncias e causas desse trágico incidente.

Durante uma coletiva de imprensa, o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, revelou que os danos financeiros superam R$ 100 milhões. Ele destacou que as perdas mais significativas ocorreram em relação às pesquisas acadêmicas que estavam armazenadas no prédio atingido. Vários grupos de pesquisa, envolvidos na elaboração de cerca de 80 dissertações e teses de doutorado, foram impactados, resultando em um retrocesso de duas décadas de dedicação e trabalho.

“É uma perda irreparável porque são dados de 20 anos de pesquisa que também eram guardados nos espaços”, lamentou o reitor.

As investigações começaram com uma reunião entre o reitor, membros do Corpo de Bombeiros e peritos federais que foram ao local para avaliar os estragos. Embora o prédio contivesse materiais inflamáveis, Gomes expressou sua crença de que esses produtos não provocaram o incêndio, afirmando que a manutenção e as revisões das instalações elétricas estavam em ordem.

“Estamos querendo entender mais profundamente as causas, para, dessa forma, poder tomar as providências necessárias”, declarou Gomes.

O reitor também mencionou que reuniões internas serão organizadas para aprofundar a investigação. Ele enfatizou a importância do trabalho da Polícia Federal para desvendar o que realmente ocorreu, uma vez que ainda não há clareza sobre as causas do incêndio.