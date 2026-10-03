Investigação da Polícia Federal sobre ameaça à embaixada dos EUA

Uma investigação da Polícia Federal (PF) do Brasil investiga possíveis ameaças à Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Como parte dessa operação, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo e na região do Distrito Federal.

A PF iniciou as investigações após receber informações sobre um plano que tinha como alvo as instalações diplomáticas dos EUA. Para a polícia, essas buscas foram consideradas “ações preventivas”. No entanto, até o momento, não foram encontrados elementos que confirmem a referida ameaça, e o andamento das investigações permanece em sigilo.

Frente a preocupações relacionadas à segurança, a Embaixada dos Estados Unidos decidiu suspender suas atividades a partir de quinta-feira (1º), com a interrupção efetiva acontecendo nesta sexta-feira (2).