Israel busca origem de ataque em voo da Flydubai

Na quarta-feira (30), um voo da Flydubai que partia de Dubai em direção a Tel Aviv foi palco de um ataque a bordo, resultando em uma série de investigações tanto na Arábia Saudita quanto em outros países. O copiloto da aeronave esfaqueou o comandante, o que poderia ter culminado em um acidente com mais de 170 pessoas a bordo.

Tentativa de queda do avião evitada

O acontecimento se deu durante o voo FZ1073, sobrevoando a Arábia Saudita. Graças à bravura do comandante ferido, que conseguiu abrir a porta da cabine, os passageiros e a equipe a bordo foram capazes de neutralizar o agressor. Uma equipe de reserva assumiu o controle da aeronave e conseguiu pousá-la com segurança no aeroporto de Tabuk, na Arábia Saudita.

Investigação em andamento

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, anunciou que o agressor, um cidadão de Omã, está sendo investigado na Arábia Saudita, e há a expectativa de que ele seja levado aos Emirados Árabes Unidos. Em uma entrevista a uma emissora americana, Netanyahu afirmou: “Acompanharemos e, possivelmente, participaremos da investigação”.

Teorias sobre o ataque

As autoridades israelenses estão atualmente tentando determinar os motivos por trás do ataque e a possível conexão com outros grupos, incluindo o Irã. Porém, Netanyahu alertou que é prematuro sugerir qualquer ligação externa. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, qualificou o copiloto como um terrorista, enquanto Netanyahu descreveu o evento como “um grave incidente de segurança”.

Procedimentos legais e explicações dos Emirados Árabes Unidos

As investigações estão sob a liderança das autoridades dos Emirados Árabes Unidos, uma vez que a aeronave é registrada nesse país. As leis dos Emirados se aplicam a crimes cometidos em suas aeronaves, independentemente do local do incidente. De acordo com a agência de notícias estatal dos Emirados, estão sendo examinadas as circunstâncias do caso e possíveis vínculos com atividades terroristas.

Detalhes do incidente

Durante o ataque, o voo despencou quase 14 mil pés em menos de 30 segundos, antes que a situação fosse controlada pela tripulação e pelos passageiros. Até o momento, a Arábia Saudita ainda não se manifestou oficialmente sobre as investigações relacionadas ao ocorrido.