Jerônimo é reeleito governador da Bahia no primeiro turno

Jerônimo Rodrigues é reeleito governador da Bahia no primeiro turno

Neste domingo (4), Jerônimo Rodrigues, do PT, conquistou sua reeleição como governador da Bahia ao alcançar 55,41% dos votos válidos, o que corresponde a 4.440.938 votos. A confirmação da vitória ocorreu com a divulgação dos dados praticamente completos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que indicou 96,73% da totalização até as 21h23.

Seu principal concorrente, ACM Neto, da União, obteve 44,11% dos votos, somando 3.535.498. Outros candidatos, como Ronaldo Mansur (PSOL), Aroldo Felix (UP), Maria Bona (PCO) e Ariel Capistrano (DC), tiveram um desempenho abaixo de 1% dos votos válidos.

A eleição para governador foi realizada simultaneamente a outros cargos e foi decidida já no primeiro turno, com a maioria dos votos sendo alcançada e dispensando assim uma segunda votação.

Jerônimo, que possui formação como engenheiro agrônomo e é professor universitário, já atuou como secretário estadual de Desenvolvimento Rural e de Educação. Em suas redes sociais, o governador reeleito expressou satisfação pela vitória e anunciou seu apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno, ressaltando a importância do envolvimento da população na defesa da democracia.