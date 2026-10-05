JHC é eleito governador de Alagoas no primeiro turno

No último domingo (4), o PSDB elegeu João Henrique Caldas, conhecido como JHC, governador de Alagoas, em uma vitória notável no primeiro turno. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), JHC obteve 52,09% dos votos válidos, contabilizando 873.978 sufrágios.

Com 98,28% das urnas apuradas às 21h38, a confirmação de sua vitória eliminou a necessidade de um segundo turno. Renan Filho, do MDB, ficou em segundo lugar com 47,48% dos votos, que somaram 796.530.

Demais Candidatos

Outros candidatos tiveram desempenho abaixo das expectativas, sendo eles:

Lenilda Luna (UP) com 0,38% dos votos;

Márcio Jambo (Democrata) com 0,05% dos votos.

Trajetória de JHC

Antes de se lançar ao governo, JHC serviu como deputado estadual e federal. Em 2020, ele foi eleito prefeito de Maceió e teve a reeleição em 2024, cargo do qual se afastou em abril de 2026 para disputar a vaga de governador.

A eleição para o governo aconteceu simultaneamente às votações para a presidência, senadores e deputados, englobando todos os níveis de governo, tanto federal quanto estadual.