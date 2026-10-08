Juiz encontrado morto em veículo incendiado no interior de SP

Juiz é encontrado sem vida em carro incendiado em São Paulo

Na noite de quarta-feira (7), um incidente trágico aconteceu na zona rural de São João da Boa Vista, interior de São Paulo, onde o corpo do juiz Gustavo de Castro Campos, de 45 anos, foi encontrado em um veículo em chamas. Ele exercia suas funções no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas após receberem relatos sobre o incêndio na Estrada da Fazenda Aliança. Ao extinguir as chamas, os profissionais descobriram o corpo carbonizado da vítima no banco do motorista.

A Polícia Civil, bem como peritos do Instituto de Criminalística, chegou rapidamente ao local para dar início à investigação do caso, que foi registrado como morte suspeita. O carro, objeto da apuração, foi apreendido pelo 1º Distrito Policial da cidade.

A responsabilidade pela investigação recai sobre a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São João da Boa Vista, que já solicitou uma série de exames periciais, incluindo a necropsia, para esclarecer as circunstâncias em torno da morte do magistrado.