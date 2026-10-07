Julgamento do TSE pode definir eleição no Rio na quinta-feira

Julgamento no TSE pode definir resultado das eleições no Rio de Janeiro

Na quinta-feira (8), às 10h, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizará um julgamento que pode afetar de maneira significativa o resultado das eleições no Rio de Janeiro. O foco da decisão é a desistência de um recurso que foi apresentado pelo candidato ao governo Anthony Garotinho (Republicanos).

Se o TSE decidir pela anulação dos votos de Garotinho, Douglas Ruas (PL) poderá ser proclamado vencedor no primeiro turno das eleições estaduais. Na última sexta-feira (2), o ministro responsável pelo caso já havia determinado que, por questões legais, os votos do candidato devem ser considerados anulados sub judice.

Após essa deliberação do ministro, a defesa de Garotinho resolveu renunciar ao recurso que contestava a decisão. É importante mencionar que a inelegibilidade de Garotinho, que se originou de uma condenação por improbidade administrativa em 2018, desempenha um papel fundamental nessa situação.

Caso o TSE aceite a desistência do recurso, a anulação dos votos de Garotinho se tornaria definitiva. Com isso, haveria uma nova totalização dos votos, possibilitando que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) declare Douglas Ruas como o eleito, já que ele superaria a marca de 50% dos votos válidos, desconsiderando brancos e nulos.

Atualmente, Douglas Ruas acumula 4.271.199 votos, o que representa 49,27% dos votos válidos, enquanto seu concorrente, Eduardo Paes (PSD), obteve 3.706.984 votos (42,76%). Garotinho, mesmo tendo sua candidatura impedida, recebeu 274.411 votos (3,17%), uma vez que sua exclusão se deu apenas após o fechamento do sistema eletrônico.