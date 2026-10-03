Justiça Eleitoral conclui preparação das urnas para eleições

Faltando apenas dois dias para o primeiro turno das Eleições 2026, a Justiça Eleitoral brasileira está finalizando os preparativos necessários para a distribuição das urnas eletrônicas por todo o país.

Conforme informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as urnas passam por várias etapas críticas antes de serem encaminhadas para os locais de votação. Entre essas etapas estão a geração de mídias, o carregamento dos sistemas, testes e o processo de lacração dos equipamentos.

A coordenação da logística para a entrega das urnas é de responsabilidade dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Essa atividade exige a movimentação de equipamentos para milhares de seções eleitorais, que incluem desde áreas urbanas a comunidades isoladas e regiões de difícil acesso.

Logística eleitoral

O TSE destaca a complexidade envolvida nesse processo, que é considerado um dos mais desafiadores das eleições. Cada urna é adaptada para a seção em que será utilizada, exigindo um controle rigoroso sobre seu transporte e uma supervisão detalhada em cada fase que antecede a votação.

Embora os tribunais não divulguem amplamente o cronograma exato de entrega das urnas, atualizações recentes sugerem que os preparativos estão prestes a ser concluídos, indicando que as seções eleitorais estarão prontas para acolher os eleitores em 2026.