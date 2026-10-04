Justiça garante eleição tranquila, afirma presidente do TSE

Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou que a Justiça Eleitoral está apta a realizar as eleições deste domingo (4) de maneira tranquila e eficaz. Ao votar na escola Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Brasília, o ministro manifestou sua confiança no bom andamento do processo eleitoral.

Medidas Adotadas e Desafios Climáticos

O presidente do TSE ressaltou que os problemas que surgiram até a véspera da eleição foram solucionados rapidamente. Ele mencionou que a Justiça Eleitoral está preparada para enfrentar os desafios climáticos, que variam de secas no Norte a chuvas intensas no Sul do país.

“As questões climáticas estão administradas”, declarou, referindo-se ao remanejamento de urnas e locais de votação como uma das soluções implementadas.

Garantia de Transparência

Antes de votar, Kassio Nunes Marques se envolveu na emissão da zerésima, um documento crucial para assegurar a integridade do sistema eleitoral. Esta certificação, criada pela urna eletrônica antes do início da votação, atesta que nenhum voto foi registrado até aquele ponto.

“A zerésima contém a identificação da urna e a lista das candidaturas, com todos os registros zerados, contribuindo para a transparência e auditoria do processo”, detalhou o presidente do TSE.

Depois de impressa, essa documentação é assinada pelos membros da mesa receptora e pelos fiscais presentes, sendo mantida disponível para supervisão e fiscalização durante todo o dia da eleição.