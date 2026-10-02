Lei Seca em Ceará e quatro municípios de Rondônia

Durante o primeiro turno das eleições, a venda de bebidas alcoólicas será restringida em vários locais. Essa decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) e por juízos eleitorais em Rondônia.

No Ceará, a proibição começará no domingo (4), abrangendo o período das 8h às 18h e afetando bares, restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos que atendem ao público. Essa medida foi publicada no Diário Oficial da Justiça do TRE-CE na última sexta-feira (2).

Em Rondônia, a 25ª Zona Eleitoral, que inclui os municípios de Alto Paraíso e Monte Negro, também estabeleceu restrições. A venda e o consumo de bebidas alcoólicas estarão suspensos do início da noite de sábado (3) até as 16h do dia 4 de outubro. Caso haja segundo turno, a proibição será estendida até o dia 25.

Além disso, a 34ª Zona Eleitoral, que abrange Buritis e Campo Novo, impôs uma restrição adicional, proibindo a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas das 18h de sábado (3) até as 18h de domingo (4).

Com essas novas regras, o número total de estados que implementaram alguma forma de Lei Seca aumenta para 14.

Estados com Lei Seca: Confira a lista

Lei Seca em todo o território: Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Roraima, Piauí, Maranhão, Ceará.

Lei Seca em áreas específicas: Bahia, Tocantins, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Rondônia.

Sem Lei Seca: Alagoas, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraíba, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Norte.

Lei Seca apenas se definida por juízes: Rio Grande do Sul.