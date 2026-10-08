Leilão da ANP gera R$ 3 bilhões com venda de 49 blocos

A quarta-feira (7) testemunhou a divulgação, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), de uma arrecadação de R$ 3 bilhões no 6º ciclo da Oferta Permanente de Concessão, resultado da venda de 49 blocos para exploração e produção de petróleo e gás.

Na fase inicial dos contratos, referente à exploração dos mencionados blocos, espera-se um investimento total de R$ 4,5 bilhões.

Os blocos vendidos abrangem as bacias de Potiguar, Tacutu, Recôncavo, Parnaíba, Tucano Sul, Campos e Ceará. Entre esses, três áreas com acumulações marginais, situadas nas bacias Potiguar e Tucano Sul, contribuíram com um bônus de R$ 1,5 bilhão, resultando em um ágio médio de impressionantes 442% sobre o preço mínimo determinado.

Os contratos de concessão deverão ser assinados até 26 de fevereiro de 2027.

Leilão do Pré-Sal

No mesmo dia, a ANP realizou o 4º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha de Produção, direcionado ao Polígono do Pré-Sal. Este leilão foi um sucesso, com a venda de sete dos 13 blocos disponíveis, batendo um recorde ao superar o ciclo anterior, de 2025, que tinha licitado apenas cinco áreas.

Com os novos leilões, a área exploratória sob o regime de partilha de produção expandiu em 58%, totalizando agora 39,2 mil km², o que equivale a cerca de 90% do território do estado do Rio de Janeiro, que possui uma extensão de 43,8 mil km².