Leilão do Eco Invest capta quase R$ 50 bi para investimentos verdes

Na quarta-feira (7), ocorreu o quinto Leilão do Eco Invest Brasil, que resultou na aprovação de R$ 49,95 bilhões em propostas, evidenciando o aumento da demanda por investimentos em projetos ecológicos. Com total de R$ 181,3 bilhões em solicitações, o evento contou com a participação de seis instituições financeiras.

Oportunidades de investimento e aprovação de propostas

O Comitê Executivo do Eco Invest, formado por representantes dos ministérios da Fazenda e do Meio Ambiente, validou as propostas que serão alocadas em diversas áreas de inovação e transformação ambiental. Os fundos englobarão investimentos em inovação, crédito corporativo e projetos de pesquisa em tecnologia.

R$ 49,95 bilhões: valores aprovados para investimentos;

R$ 181,3 bilhões: soma total das propostas recebidas;

Seis bancos envolvidos no processo;

R$ 13,2 bilhões: montante de recurso público catalítico;

R$ 250 milhões: valor mínimo previsto para doações no primeiro ano;

3,8 vezes: potencial de geração de recursos privados a partir de cada R$ 1 do Tesouro.

Bancos selecionados e áreas de investimento

Os bancos que participaram do leilão incluem Banco do Brasil, Bradesco, Citibank, HSBC, Itaú e Santander. Após análise, quatro instituições foram escolhidas para liderar fundos específicos e operações:

Bradesco: dedicará R$ 28,5 bilhões para circularidade de resíduos minerais;

Itaú: investirá R$ 9,75 bilhões em automação e inteligência artificial;

Santander: focará R$ 6,5 bilhões em minerais críticos e mobilidade elétrica;

HSBC: alocará R$ 5,2 bilhões em combustíveis verdes e biogás.

Entre as áreas com maior potencial de investimento, destaca-se a circularidade de resíduos, com R$ 11 bilhões, seguida por fertilizantes verdes e bioinsumos, que totalizam R$ 9 bilhões.

Estratégia de mitigação de riscos e capital público

Dos recursos públicos catalíticos, R$ 9 bilhões serão destinados à inovação, enquanto R$ 4,2 bilhões serão voltados para crédito corporativo. Este mecanismo, conhecido como blended finance, tem como objetivo atrair investimentos privados, minimizando riscos que podem surgir, assim promovendo a sustentabilidade.

A alavancagem obtida nesse leilão foi de 3,8 vezes, o que demonstra que cada R$ 1 público pode mobilizar quase R$ 4 adicionais em capitais. Além do mais, as instituições financeiras escolhidas se comprometeram a destinar parte de seus recursos para apoiar pesquisa e empreendedorismo tecnológico, com uma previsão de no mínimo R$ 250 milhões em doações no primeiro ano.

Efeitos e evolução do Eco Invest

Desde sua implementação, como parte do Plano de Transformação Ecológica, o Eco Invest Brasil visa incentivar a chegada de capitais, tanto nacionais quanto estrangeiros, em projetos sustentáveis. Com os novos aportes financeiros, o total acumulado pelo programa já ultrapassa R$ 200 bilhões, incluindo os R$ 140 bilhões mobilizados nas quatro edições anteriores.

O governo federal considera o Eco Invest uma das principais ferramentas de financiamento para iniciativas climáticas e sustentáveis, unindo esforços públicos e privados para promover um futuro responsável em termos ambientais.