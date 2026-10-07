Leilão do pré-sal encerra com sete blocos arrematados

No dia 7 de novembro de 2023, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), localizada no Rio de Janeiro, conduziu o maior leilão de blocos de petróleo e gás no Polígono do Pré-Sal. Dentre os treze blocos disponíveis, sete foram vendidos, fazendo parte do 4º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha de Produção.

Resultados do Leilão

A arrecadação totalizou R$ 530 milhões em bônus de assinatura. Se todos os blocos tivessem sido leiloados, o montante poderia ter alcançado R$ 1,24 bilhão. Este evento se destaca como o mais exitoso no pré-sal até o momento, superando o leilão anterior, que disponibilizou cinco áreas. Com as novas concessões, a área de exploração sob o regime de partilha aumentou em 58%, cobrindo uma extensão de 39,2 mil km², quase todo o estado do Rio de Janeiro.

Participação das Empresas

A participação no leilão foi limitada, com apenas seis das 19 companhias autorizadas apresentando propostas, sendo quatro delas estrangeiras. Cada bloco arrematado recebeu apenas uma proposta, refletindo a falta de concorrência no evento.

Dentre as empresas que se destacaram, as brasileiras Petrobras e Prio arremataram dois blocos cada. A norueguesa Equinor também conquistou duas áreas, uma delas em parceria com a portuguesa Galp.

Investimentos e Condições do Leilão

Os contratos estabelecem que as petroleiras precisarão investir R$ 778,4 milhões na exploração das áreas, todas localizadas nas bacias de Santos e Campos. O leilão foi conduzido de maneira que a empresa que apresentar a maior parcela do óleo excedente vencerá, permitindo que a União receba uma parte dos lucros gerados.

Ágio e Blocos Não Arrematados

Os blocos foram leiloados com um ágio que variou entre 8% e quase 495%, culminando em um ágio médio de 108,38%. Os blocos Turmalina, Larimar, Aragonita, Opala, Granada e Cerussita não foram arrematados e estão disponíveis para futuras licitações.

Próximas Etapas e Futuras Oportunidades

As empresas que venceram o leilão devem agora seguir as etapas seguintes, que incluem a entrega de documentação e o pagamento dos bônus. A assinatura dos contratos está prevista para 26 de fevereiro de 2027. Além disso, uma nova rodada de leilão, contemplando 313 blocos em diversos setores, incluindo áreas onshore e offshore, ocorrerá posteriormente.

Visões Contrapostas sobre o Leilão

Vários especialistas, como os do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Zé Eduardo Dutra (Ineep), enxergam os leilões como oportunidades de impulsionar a indústria e gerar empregos. Por outro lado, ativistas ambientais levantam preocupações, como evidenciado pelo Instituto Arayara, que questionou judicialmente o leilão por questões relacionadas a possíveis sobreposições com terras indígenas e áreas de conservação.

Futuro do Pré-sal e Novas Explorações

O pré-sal, submerso sob camadas de sal, é fundamental para a produção de petróleo no Brasil, representando 82,6% da produção em setembro. O governo tem planos de disponibilizar mais de 50 blocos na Bacia de Pelotas, reconhecida por suas características geológicas promissoras.