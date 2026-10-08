Lula questiona Flávio Bolsonaro sobre escala 6×1

Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente e candidato à reeleição em 2026, direcionou críticas ao senador Flávio Bolsonaro (PL) em um evento realizado na quarta-feira (7). Lula desafiou Flávio a apoiar uma proposta que estabelece uma jornada de trabalho com dois dias de folga por semana, mantendo os salários intactos. A posição de Lula sublinha a relevância da legislação que busca melhorar as condições dos trabalhadores.

Num encontro do PT, o presidente não hesitou em questionar a posição do senador em relação à proposta. “Vou observar com atenção como o Flávio Bolsonaro pretende votar. Desafio-o a apoiar a proposta e a persuadir seu partido a fazer o mesmo”, afirmou Lula, lembrando que Flávio tem se manifestado contrariamente à medida.

Por outro lado, o senador Flávio Bolsonaro apresenta um entendimento diverso, defendendo que os trabalhadores devem ter a autonomia de escolher suas próprias horas de trabalho. Em declarações anteriores, Flávio afirmou: “Visamos oferecer ao trabalhador a liberdade de definir sua própria jornada. Aquele que deseja trabalhar mais terá essa oportunidade, enquanto quem prefere trabalhar menos deve ter essa opção também.”

Propostas de Segurança Pública

No mesmo evento, Lula também enfatizou a importância da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública. Essa proposta busca fortalecer a parceria entre União, estados e municípios no enfrentamento do crime. O presidente ressaltou que as fragilidades observadas nas últimas décadas indicam que a autonomia estadual é insuficiente para garantir a segurança pública, conforme estabelecido na Constituição de 1988.

Ele falou sobre a necessidade de um papel mais forte das forças federais, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Penal. Dentre as ações sugeridas, Lula mencionou a transformação de 138 unidades prisionais em presídios de segurança máxima, com a finalidade de desarticular facções criminosas. Além disso, anunciou que a criação de um Ministério da Segurança Pública será uma prioridade assim que a PEC for aprovada.

O presidente sintetizou sua visão sobre segurança com um lema que deverá guiar sua campanha: “Para o povo trabalhador: proteção; para o bandido: prisão.”