Maiores colégios eleitorais têm São Paulo na liderança

No próximo domingo (4), o Brasil se prepara para as eleições que escolherão novos representantes para a presidência, governos estaduais, senados e câmaras dos deputados. Com um total de 158.745.463 eleitores registrados, o país viu um crescimento de 1,46% em relação ao pleito de 2022.

Ranking dos maiores colégios eleitorais

São Paulo ocupa a primeira posição, com 34.104.226 eleitores, o que representa 21,48% do eleitorado brasileiro. Veja abaixo os cinco estados com os maiores colégios eleitorais:

1º São Paulo – 34.104.226 (21,48% do total)

2º Minas Gerais – 16.377.659 (10,32% do total)

3º Rio de Janeiro – 12.857.000 (8,10% do total)

4º Bahia – 11.321.005 (7,13% do total)

5º Paraná – 8.609.026 (5,42% do total)

Esses cinco estados juntos representam 52,45% do eleitorado total do Brasil.

Crescimento por regiões

A região Norte se destacou com um aumento de 4,37% no número de eleitores, passando de 12.560.410 para 13.109.354, o que representa 8,26% do eleitorado nacional.

O Centro-Oeste também registrou crescimento significativo, com um aumento de 3,97%, levando seu total de eleitores de 11.539.323 para 11.997.001, ou 7,56% do eleitorado do país.

No Nordeste, o crescimento foi de 2,69%, resultando em um total de 43.529.845 eleitores, aumentando de 42.390.976. Essa região corresponde a 27,42% do total de votantes.

Por outro lado, o Sul viu um aumento modesto de 1,34%, passando de 22.558.759 para 22.861.012 eleitores, correspondendo a 14,40% do eleitorado nacional.

Em contraste, a região Sudeste, que possui a maior participação de eleitores, enfrentou uma diminuição de 0,56%, com o número de votantes caindo de 66.707.465 em 2022 para 66.329.375 em 2026, reduzindo sua participação no eleitorado nacional de 42,64% para 41,78%.