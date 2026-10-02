MEC divulga resultados da avaliação de livros didáticos

Na quinta-feira (1º), o Ministério da Educação (MEC) tornou pública a lista final da avaliação pedagógica das publicações do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD). Esta relação abrange os anos iniciais do ensino fundamental, contemplando o período de 2027 a 2030. O edital número 145, de 2026, já está disponível para consulta.

Materiais voltados para a formação de educadores

A seleção dos materiais visa oferecer suporte à formação contínua e ao trabalho pedagógico dos professores da educação básica pública. Isso inclui instituições das redes federais, estaduais, municipais e também do Distrito Federal que participam do programa. O ciclo de atendimento dos livros do PNLD para os Anos Iniciais será de quatro anos.

Resultados da avaliação

A avaliação resultou em uma lista com 92 obras analisadas pela Secretaria de Educação Básica do MEC, onde foram indicadas tanto as obras que obtiveram aprovação quanto aquelas que foram reprovadas. Os pareceres a respeito de cada obra podem ser conferidos na plataforma PNLD Avaliação, com acesso restrito aos representantes das editoras mediante autenticação pelo site Gov.br.

Possibilidade de recurso

Os editores que desejarem contestar os resultados da avaliação pedagógica têm um prazo de dez dias corridos para apresentar recursos. Eles devem encaminhar os protocolos através do endereço eletrônico do MEC.

Próximas etapas do processo

Com a divulgação desses resultados, a próxima fase envolve a aquisição e o carregamento digital das obras. Essas publicações estarão disponíveis em sua versão mais recente na Plataforma PNLD Digital. Após a conclusão dessa etapa e da aquisição dos materiais pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), os livros poderão ser distribuídos aos professores através do PNLD Digital, que exige a apresentação dos selos e elementos do programa federal disponibilizados pelo FNDE.

Benefícios para a formação docente

Os novos títulos integrarão o acervo da Biblioteca do Professor, proporcionando acesso a publicações atualizadas sobre formação docente e ilustrando práticas pedagógicas de variados contextos.

Participação das escolas no programa

Entre as 76.262 escolas públicas que aderiram ao PNLD, 84,73% já completaram a seleção dos livros didáticos e dos materiais de apoio teórico-metodológico. O FNDE criou uma página eletrônica para que a sociedade possa acompanhar a situação de cada escola e as escolhas de material educativo em cada unidade da federação.